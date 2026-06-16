◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は2―2で引き分けた1次リーグF組初戦オランダ戦から一夜明けた15日（日本時間10日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。

冒頭15分間が報道陣に公開され、非公開部分ではオランダ戦先発以外のメンバーがトレーニングパートナーのU―19日本代表と練習試合（45分×1）を行い、2―0で勝った。U―19代表ではサポートメンバーDF吉田がプレーした。

日本協会によると、得点を決めたのはFW町野とFW小川。小川はオランダ戦に途中出場し、1―2の後半44分にMF伊東の右CKを豪快にヘディングで合わせてネットを揺らしたが、ボールはMF鎌田の頭に当たってゴールしており、劇的な同点弾は鎌田に記録されていた。

オランダ戦先発11人（GK鈴木彩、DF谷口、DF渡辺、DF伊藤、MF鎌田、FW前田、MF堂安、MF中村、MF久保、MF佐野）はこの日、宿舎や室内などでリカバリー中心の調整をした。負傷交代した久保は練習施設に姿を見せなかった。