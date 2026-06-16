インスタグラム更新

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。2点目を演出した小川航基が試合後、自身のインスタグラムを更新。チームメートのいじりに、爆笑が広がっている。

28歳の小川は1-2と劣勢の後半30分に途中出場。後半43分には右コーナーキックにヘッドで合わせた。小川のゴールかと思われたが、前方にいた鎌田大地の頭にわずかに当たっており、鎌田の得点となった。

激闘後、小川は自身のインスタグラムを更新。雄叫びを上げている写真とともに、「応援ありがとうございました！ 誰のゴールでもいい。 次戦も一緒に戦いましょう！」とつづった。

コメント欄ではチームメートも続々と反応。左膝付近を痛めて途中交代した久保建英は、「流川」と記した。大人気漫画「スラムダンク」の登場人物ではなく、「流石の小川」を略したものとみられ、菅原由勢も「流石の小川」とコメントしていた。さらに伊東純也は「ナイスアシスト」。いじられる28歳は、Xでも話題となった。

「小川くんがせっかくかっこいいコメントしてるのに」

「みんな仲良しほっこりするなーーー」

「流川って略すのwww」

「じわじわくる笑」

「選手同士のSNSでのイチャつきはあればあるだけ良い！！」

「久保くんのコメント好きすぎる」

日本は好ムードで、20日（同21日）のチュニジア戦に向かう。



（THE ANSWER編集部）