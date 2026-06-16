「あぁ、せっかくたたんだのに…」そんな嘆きすら笑顔に変えてしまう、愛らしい“確信犯”がSNSで話題を呼んでいる。



【写真】タオルが散らかるまで遊ぶ ワンちゃん

Xに投稿された画像に写っているのは、取り込まれたばかりの洗濯物の山に、ルンルンとした様子で突っ込んでいく一匹のワンちゃんの姿。



綺麗にたたまれたタオルの山３つの上に乗り、フワフワな触感と干したばかりの匂いを楽しむように、鼻先を使って山を崩していく。せっかく綺麗に畳んだのに…！と思ってしまいそうだが、家事の天敵とも言えるこの行動を見守る飼い主の「ほんわか姉妹」（@honwakashimai）さんに、愛犬との日常を聞いた。



――この行動が最近始まったきっかけは？



ほんわか姉妹：実はかなり昔からなんです。あまりに日常茶飯事すぎて、いつから始まったのか正確には覚えていないほど。洗濯物を取り込んで置いておくと、いつの間にかその上に乗っている、というのが我が家の当たり前の光景です。



――なぜこれほどまでに洗濯物に惹かれるのでしょうか？



ほんわか姉妹：洗濯物の独特の気持ち良さや、肌触りが好きなのかなと思っています。タオルだけでなく、布団のシーツなども大好きで、見つけるとルンルンしながら突進していきます。



――せっかくたたんだものを崩される瞬間のお気持ちについて。



ほんわか姉妹：昔はそれこそ「やめて～！」と慌てて片付けていたこともありました。でも、ある時から「何にそんなに慌てているんだろう？ 本人が好きなことなんだからいいじゃない！」と感じるようになったんです。それからは、崩していく様子をニヤニヤしながら見守るようになりました。「崩してくれてこその洗濯物だ」という、ある種の悟りに近い感覚ですね（笑）。



――崩し終わると満足するんですか？



ほんわか姉妹：はい（笑）。一通り崩して納得すると、なぜかスッと興味を失ってどこかへ行ってしまうんですよ。後片付けを心配されることもありますが、実は私はタオルなどをしまう時にクルクルと丸めて収納するタイプ。形が崩されてもさほど困らないという実情もあります。



◇ ◇



SNSでは「やりたい放題！」「自分の匂いをつけているのかな」「犬も人間と同じで洗濯物が気持ちいいのかも」などの反響が集まった。好きなことをさせてあげたい、と見守る心の余裕こそが、ペットへの愛情の証なのかもしれない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）