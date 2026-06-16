アガれば通過の場面で、決めたのは大物手。スターへの道のりを最高のジャンプアップで決めた。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージJ卓が6月15日に行われ、今村大樹（最高位戦）が首位で3rdステージへ進出した。2位通過は伊達朱里紗（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）。

【映像】最終局で大逆転！今村大樹の1位通過が決まった跳満の瞬間

第1試合は伊達、牧野伸彦（最高位戦）、今村、三浦智博（EARTH JETS・連盟）の並びで開始。東1局、今村は現最高位の牧野といきなりぶつかった。牧野がマンズの混一色で四・七万待ちのテンパイ。そこに今村はカン六万待ちでリーチ。結果は牧野に六万を掴ませ、リーチ・赤・ドラ・裏ドラの8000点で先制した。しかしその後は効果的な二の矢が放てず、三浦、伊達の追い上げにより今村は2着で終了した。

第2試合は東家から三浦、伊達、今村、牧野の並びで開始。東1局、今村は5200点のツモで先制。東4局1本場は混戦の末、リーチ・ホウテイ・ドラの5200点（＋300点、供託1000点）で加点した。南2局1本場に三浦が4000点（＋300点、供託1000点）のツモ。これで今村は2着へ後退。南3局は4着目の伊達に5200点をツモられ、今村は親被り。

南4局はトップ目の三浦とわずか900点差。三浦、伊達、そして今村の3人が「アガれば通過」という大接戦となった。今村の手はドラ八万が対子、赤も2枚。スピードだけを求めて今村は目一杯に構えた。親の三浦が8索をアンカンすると、新ドラの5筒が今村に1枚乗った。今村はタンヤオを目指し、四万と7索をチー。4・7筒待ちでテンパイした。

ゴールを見据え、大きく息を吐く今村。是が非でもテンパイしたい親の牧野。終盤までもつれた競り合いは、今村が4筒をツモり逆転トップ。第1試合トップの伊達を逆転し、首位通過を決めた。

最年少選手として臨んだ今大会。試合後は「競った展開で状況が進んでいて、考えることが多くて、頭が真っ白になりながら麻雀していた、という感じです。むちゃくちゃ緊張しました。2試合目から手は震えなくなりました」と初々しいコメント。勝因については「放銃をしていないのですが、リーチがかかった時に戦う手が入っていなかったのが、ツイていたところだと思います」と語った。

この日のために名古屋まで練習に出かけ、熱田神宮でお守りを買ったとも明かし、その効果のほどについては「たくさん高い手がアガれたので、すごくよかったと思います」と照れ笑い。次戦では永井孝典（EX風林火山・最高位戦）と対戦。「最高位戦でも同じリーグにいるので、永井さんを倒して、次のステージに進んでいきたい」と語った今村に、視聴者からは「若人がんばれ！」「頑張って！」「ぶっ倒していけー！！！」と熱い声援が飛んでいた。

【第1試合結果】

1着 伊達朱里紗（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）3万2300点／＋52.3

2着 今村大樹（最高位戦）2万8000点／＋8.0

3着 三浦智博（EARTH JETS・連盟）2万6600点／▲13.4

4着 牧野伸彦（最高位戦）1万3100点／▲46.9

【第2試合結果】

1着 今村大樹（最高位戦）4万2200点／＋62.2

2着 三浦智博（EARTH JETS・連盟）2万8100点／＋8.1

3着 伊達朱里紗（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）1万8700点／▲21.3

4着 牧野伸彦（最高位戦）1万1000点／▲49.0

【最終結果】

1位 今村大樹（最高位戦）＋70.2

2位 伊達朱里紗（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）＋31.0

3位 三浦智博（EARTH JETS・連盟）▲5.3

4位 牧野伸彦（最高位戦）▲95.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

