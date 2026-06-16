ただの平行眉は古いです！プロ直伝！今っぽ平行アーチ眉の作り方完全ガイド

美眉のプロSAORIです。眉は顔の印象を大きく左右する重要なパーツ。最近のトレンドは、まっすぐ過ぎず、角度をつけ過ぎない自然な平行アーチ眉です。今回は、そんな今っぽい平行アーチ眉の作り方を解説します。黄金比・自然なカーブ・毛流れの3つを意識して、誰でも取り入れやすい垢抜け眉を目指しましょう。

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POINT1 黄金比で眉の土台を作る

垢抜け眉は、まず土台作りが重要です。眉頭は小鼻の凹みの延長線上、眉山は黒目外側の延長線上、眉尻は目尻の影の延長線上、またはやや長めを目安に設定しましょう。

左右差が気になる方は、最初にガイドラインを取るのがおすすめです。

POINT2 平行7割・アーチ3割を意識する

昔の平行眉のように一直線に描くのではなく、眉山から眉尻にかけて自然な丸みを残すことがポイント。平行7割、アーチ3割くらいのイメージで作ると、大人っぽさと柔らかさを両立できます。

POINT3 毛流れと濃淡で抜け感を出す

眉頭は淡く、眉中から眉尻にかけて自然に濃くなるグラデーションを作りましょう。眉尻に濃さを出すためには、アイブロウパウダーの濃い色を塗るのがおすすめです。

最後に眉マスカラで毛流れを整えると、一気に今っぽい抜け感が生まれます。描き込むよりも『足りない部分だけ足す』意識が大切です。

完成

自然な平行アーチ眉は、骨格や表情に馴染みやすく、年代を問わず取り入れやすいデザイン。黄金比・自然なカーブ・毛流れの3つを意識するだけで、眉は一気に洗練された印象になります。

ぜひ毎日のメイクに取り入れて、今っぽい垢抜け眉を楽しんでください。