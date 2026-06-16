オマケ付きってズルい！こんなとこにも便利な機能が！200円は安すぎる優秀ポーチ

ダイソーで見つけたシンプルなフラットポーチに、珍しいミニポーチが付いていたので買ってみました。メインのポーチは2つのスペースに分かれていて、旅での移動で身近にあると便利な物を入れておくのに最適。ミニポーチはアクセサリーや薬、耳栓などの収納に役立ちます。さらに、より使い勝手がアップする嬉しい機能も！？

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商品情報

商品名：ミニポーチ付フラットポーチ（フック付）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480793931

珍しい小さなポーチ付き！ダイソーの『ミニポーチ付フラットポーチ（フック付）』

今回は、ダイソーのポーチ売り場で見つけた『ミニポーチ付フラットポーチ（フック付）』という商品をご紹介。価格は220円（税込）です。

素材はポリエステルが使用されています。シンプルな形状とブラックカラーで、なんとなく無印良品っぽさを感じさせます。

小物を入れるのにちょうどいいミニポーチ付き。珍しくて便利だなと思い購入してみました。

ストラップも付いているので、持ち運びやすさも抜群です。

ミニポーチはかなりスリム＆コンパクトなので、嵩張らない小さいアイテムを入れるのがおすすめ。

大ぶりすぎないアクセサリーや薬、耳栓など、バッグの中に雑多に入れると探し出すのが大変な小物類に最適です。

どんなアイテムがどれくらい入るの？便利な機能の使い道は？

今回は、旅行の貴重品と機内で手元に置いておきたいものをまとめてみました。メインスペースには、のど飴、マスク、アロマスティックが入りました。

マスクはかなりギリギリなサイズ感なので、折りたたんだ方がスマートです。個包装のマスクなどは、ファスナーが引っ掛かってしまう気がします。

フロントポケットも付いています。メインスペースよりは縦のサイズが小さいものの、パスポートが余裕をもって収まります。

他にも、ポケットティッシュや小さなハンドクリームなどを入れてもいいかもしれません。

さらに内側にフックが付いているので、鍵などの貴重品を装着することができます。中に隠して保管できるため、セキュリティ面も安心です。

必要最低限の物がしっかり入って、オマケのポーチだけでなく便利な機能付き。これで200円はお得感があります！

今回は、ダイソーの『ミニポーチ付フラットポーチ（フック付）』をご紹介しました。

メインのポーチとは別で、ミニポーチが付いたちょっと面白いアイテム。日々のお出かけから旅行まで、あらゆる場面で役立つこと間違いなしです！

気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。