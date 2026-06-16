ついに出た！「もう素手には戻れん…」一発でお店みたいに作れる100均キッチングッズ
商品情報
商品名：ミートプレス
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：内径11cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480744810
自宅で簡単にキレイなパテが作れるアイデアグッズを発見！
ダイソーの『ミートプレス』は、ハンバーガー用のパテが手軽に作れるアイデア商品。
ミートプレスと聞くと、鉄板の上でお肉を押し付けて焼く重たい器具をイメージする方も多いかもしれません。
しかし、今回購入した商品は少し違い、お肉を均一な形に成型するための便利グッズなんです。早速使用していきます！
ダイソーの『ミートプレス』の気になる使用感は？
まずはミートプレスにお肉を置きます。内径は約11cmで、肉団子なら3〜4つ分入るサイズ感です。
フタでプレスして、お肉を均一な厚さに広げます。
お肉が円形で平たく、縦に線の入った状態になりました。
フライパンで調理していきます。
型から取り出す際に「お肉がくっついているかな？」と思いましたが、軽く振るだけでしっかりと離れてくれました。
そのまま火を通していきます。
厚みのあるジューシーなパテが楽しめる、手作りハンバーガーが完成しました！
今回はパテを2枚作ってみましたが、投入したひき肉の量が少し違っていたようで、焼き上がりの大きさに差が出てしまいました…
それでも、どちらもきれいな円形に仕上がったので、手で成型するよりも見栄えはかなり良くなったと感じています。
今回はダイソーの『ミートプレス』をご紹介しました。
スプーンなどを使ってひき肉を入れれば直接手で触る必要がなく、調理中に手が汚れにくいのも嬉しいポイント。
ハンバーガー作りもっと手軽に楽しみたい方にぴったりのアイテムです。
食器洗い機は使用不可なので、お手入れの際は手洗いして乾燥させてください。
気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。