バータイプが大当たり！ちょっとした場所にちょうどいい！使い勝手抜群な100均の電気小物

ダイソーで見つけたバータイプのLEDライト。階段や戸棚など、室内のちょっとした場所を照らすのにちょうどいいライトです。人感センサー搭載で、人の動きを感知し近づくと自動で点灯。マグネットで簡単に着脱できるので設置も簡単です。なんといっても充電式で、楽に使えるのがポイント！手軽に使えて便利ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：人感・明暗センサーLEDバーライト（Type-C・白色）

価格：￥330（税込）

充電時間：約2時間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480762432

ちょっとした場所で手軽に使える！ダイソーのバータイプのLEDライト

今回ご紹介するダイソーの『人感・明暗センサーLEDバーライト（Type-C・白色）』は、バータイプのコンパクトな充電式LEDライト。階段の段差など、室内のちょっとした場所に貼っておくと夜間の移動時などに便利です。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

モーションセンサーが付いているのがポイント。人の動きを感知し、近づくと自動で点灯するのでストレスなく使用できます！

目安ではありますが、上下・左右で約100度で検知します。使用環境によってセンサーの感度が変化する場合もあるとのことです。

また、マグネット式で簡単に着脱できるのが最大の特徴。充電する際にパッと取るだけでとても楽。

金属パネルが付属しているので、どこでも取り付けやすい点も高評価！付けてもズルズルと落ちてくるようなトラブルが起きにくいです。

充電はType-Cケーブル（別売）に対応しているのが嬉しいかぎり！他のガジェットと充電器を共有しやすいのが個人的なお気に入りポイントです。

この手のタイプのライトは100円ショップでもいろいろな商品が販売されていますが、電池タイプだと電池交換が頻繁で面倒に感じることも…。その点こちらは充電式で、繰り返し使用できるのが魅力です。

充電時間は約2時間となっています。3ヶ月に1回は充電が必要です。

『人感・明暗センサーLEDバーライト（Type-C・白色）』の明るさ・使い心地は？

充電が完了したら、側面にある電源スイッチを3秒長押ししてONにします。設置したい場所に取り付けたら、電源がONの状態で電源スイッチを一度押すと、LEDが2〜3秒間点灯します。

電源スイッチを3秒長押しするとOFFにすることができます。

実際に玄関のドアに貼り付けて、帰宅した際の目印に使用してみました。そこまで部屋全体を照らすほどの強力な光ではないものの、玄関の電気を手探りで探すようなことをしなくて済むので便利です！

点灯保持時間は約20秒。最大連続点灯時間は、内蔵バッテリー満充電時の場合で約7時間と長持ちするので、作業灯としても使いやすいです。

小さめなのでクローゼットを広く照らすには少し物足りないと感じることもありますが、小さな食品用収納棚や下駄箱など狭めのスペースには十分です。

部屋が暗い状態でも中身をしっかり判別でき、なかなか良い商品だと思います！

今回は、ダイソーの『人感・明暗センサーLEDバーライト（Type-C・白色）』をご紹介しました。

家電屋さんなどで大げさなものを買うほどでもないけれど、ちょっとした場所を照らしたい…そんな時に役立つお手軽なライトです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。