100均が本気出しすぎてもはや怖い！「ちゃんと動いて本物そっくり！」人気のミニミニケース

ミニサイズのぬいぐるみを入れて楽しめる、人気のミニキャリーケース。なんとダイソーでも本格的なものが登場していました！サイズが大きめで、コンパクトなぬいぐるみを入れるのにぴったり。しかも、本物のように車輪やハンドル部分はちゃんと動いて、クオリティが高いです！お出かけやディスプレイにおすすめですよ。

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商品情報

商品名：ミニキャリーケース型小物入れ（黒、白、紫）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：12.5×22cm×6.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480763729

推し活やぬい活が捗る！ダイソーで人気のミニキャリーケースを発見！

今回は、ダイソーの『ミニキャリーケース型小物入れ（黒、白、紫）』という商品をご紹介します。ダイソーをはじめとする100円ショップでも人気の、キャリーケース型の小物入れです。

ミニサイズのぬいぐるみを入れてディスプレイしたり、旅行に連れて行ったりして楽しんでいる人も多い注目アイテム。かなりリアルな作りだったので試しに購入してみました！

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では推し活グッズ売り場に陳列されていました。

本物のキャリーケースのように、各パーツが動いて本格的な作り！車輪部分が動くのですが、なんと360度回転し向きも変えることができます。

コロコロ転がして移動させることができるので、動画撮影もより楽しめそうです！

車輪だけでなく、ハンドル部分もしっかり可動します。引き延ばして長さを変えたり、収納したりと、本物そっくりでクオリティが高いです！

『ミニキャリーケース型小物入れ（黒、白、紫）』のサイズ感・使い心地・活用方法は？

片手に乗るくらいの小さめサイズの商品を見かけることはありますが、こちらはそれよりもさらに大きく、厚みもあります。

深さもあるので、大きめのぬいぐるみも入れることができます。このようにポイントカードを並べて比較すると、商品の大きさがわかりやすいかもしれません。

実際に手持ちのぬいぐるみを入れてみたのですが、表情も含めて少し違和感が出てしまいました。ぬいぐるみが球体に近い形状のため、窮屈な印象を受けました。

人間をデフォルメしたような形のぬいぐるみだと、より違和感を軽減でき、収まりも良さそうです。

推し活やぬい活にも良いのですが、個人的には旅行の思い出の品を入れてディスプレイするのもおしゃれだと感じました。

お土産や記念品、切り抜いた写真などを詰めて、インテリアとして飾ることで、いつでも思い出を振り返ることができます！

今回は、ダイソーの『ミニキャリーケース型小物入れ（黒、白、紫）』をご紹介しました。

シンプルなので、シールなどでデコレーションしてもいいかも！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。