筆記試験も、校舎もないアメリカ発の大学に、世界の受験生の注目が集まっている。東大生作家の西岡壱誠さんは「授業はすべてオンライン。合格率はわずか1〜2％で、ハーバード大を上回る難関校として知られている」という。西岡さんの著書『へんな学部 令和ニッポンのユニーク学問最前線』（笠間書院）から紹介する――。

※本稿は、西岡壱誠（著）、未来図編集部（監修）『へんな学部 令和ニッポンのユニーク学問最前線』（笠間書院）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／jaimax ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jaimax

■「独自性」をアピールする日本の大学

いま日本の大学は、「いかに独自性を示すか」に知恵を絞り、その結果「へんな学部」が生まれています。そして、大学が個性的になるにつれて、入試のあり方も変わってきました。その象徴が「総合型選抜（旧AO入試）」です。

2024年度入試では、私立大学の約2割の受験生が総合型選抜で入学しています。学力試験だけではなく、志望理由書・小論文・面接・部活や課外活動の実績などを総合的に評価する入試です。大学が求める学生像（アドミッション・ポリシー）に合う人を選ぶので、「マッチング入試」とも呼ばれます。

個性的な学部と総合型選抜は、めちゃくちゃ相性がいいんです。たとえば、恐竜学部を志望する高校生。その子はたぶん、子どもの頃から恐竜が大好きで、博物館に通い、化石を集め、恐竜の本を読み漁ってきたはずです。そういう熱意や経験って、偏差値じゃ測れないですよね。

京都精華大学の「マンガ学部」なら、自作のマンガ作品をポートフォリオで提出できます。桜美林大学の「航空学群」なら、飛行機への憧れやパイロットになりたいという明確なビジョンが評価されます。危機管理学部なら、防災活動やボランティアの経験が武器になります。

つまり、「へんな学部」は受験生の「好き」「やりたい」をダイレクトに評価できるんです。このように日本の大学でも変化が起きていますが、海外に目を向けると、もっとすごい例があります。

■授業はオンライン、合格率1〜2％の超難関「ミネルバ大学」

いま、世界から注目が集まっているのが、2014年にアメリカ・サンフランシスコで誕生した「ミネルバ大学」です。

もはや「へんな学部」を超えた「へんな大学」です。それは、21世紀の高等教育に革命を起こそうとする、まったく新しい形です。固定されたキャンパスは持たず、4年間で世界7都市を移動しながら学びます。

授業はすべてオンラインで、少人数のディスカッション形式。筆記試験はなく、創造性と思考力を問う謎の入試。そして合格率はわずか1〜2％という超難関。従来の大学の常識を次々と覆しています。

「世界中から集まった学生が、世界中を教室にして学ぶ」というコンセプトのもと、グローバルリーダーの育成を目指しています。日本からの進学者はまだ少数ですが、その革新的な教育スタイルは、世界中の教育関係者から注目を集めています。

（参考）

・「Minerva University Granted Accreditation by WSCUC」

・BigFuture College Board「Minerva University」

・Niche「Minerva University Rankings」

日本の最高峰とされる東京大学でも、推薦入試が数年前から行われ、2027年には新学部「UTokyo College of Design」を開設するなど“従来のモデルを自ら壊しにいく動き”があります。ただ、ミネルバ大学は、もはやこれら東大の動きを“超えている”とも捉えられます。

（参考記事：｢東大離れ｣が止まらない…"本当の秀才"に見放された東大が､"二次試験なし"の新学部をつくる本当の理由）

■キャンパスがなく、世界を半年ごとに移動する

ミネルバ大学（Minerva University）は、2014年にアメリカで設立された私立大学です。創設者は教育起業家のベン・ネルソン氏で、「伝統的な大学教育を根本から再設計する」という理念のもと、既存の大学の問題点――高額な学費、固定化されたカリキュラム、講義中心の受動的な学び、限られたネットワーク――を解決することを目指しました。

ミネルバ大学の最大の特徴は以下の3点です。

【1．キャンパスがない】

物理的なキャンパスを持たず、学生は4年間で世界7都市（サンフランシスコ、ソウル、ハイデラバード、ベルリン、ブエノスアイレス、ロンドン、東京／台北など。年度により変動）を半年ごとに移動しながら学びます。各都市に学生寮はありますが、講義室や図書館といった伝統的な設備はありません。

【2．すべての授業がオンライン】

授業は専用のオンラインプラットフォーム「Active Learning Forum」で行われます。1クラス最大20人の少人数制で、教授と学生が画面越しにリアルタイムで議論を交わす双方向型の授業です。一方的な講義ではなく、学生の主体的な発言と批判的思考が常に求められます。

【3．実践的なカリキュラム】

ミネルバでは「Critical Thinking（批判的思考）」「Creative Thinking（創造的思考）」「Effective Communication（効果的なコミュニケーション）」「Effective Interaction（効果的な協働）」という4つのコアスキルを軸に、学問領域を横断した教育が行われます。座学だけでなく、各都市での実践的なプロジェクトやインターンシップを通じて、理論と実践を結びつける力を養います。

学生構成は極めて国際的で、1学年約150人のうち40カ国以上から学生が集まります。

日本人学生は各学年数名程度と非常に少数です。学費は一般的なアメリカの名門私立大学（年間1000万円以上）と比べると低く抑えられており、さらに奨学金制度も充実しています。

■最初の卒業生はGoogleやマッキンゼーへ

ミネルバ大学の構想は、創設者ベン・ネルソン氏が「なぜハーバードやスタンフォードのような名門大学でさえ、真に革新的な人材を育てられていないのか」という問いを抱いたことから始まりました。

2011年、ネルソン氏は教育投資ファンド「Benchmark」などの支援を受け、ミネルバプロジェクトを立ち上げます。そして2014年、最初の学生を迎えて正式に開学しました。

開学当初から「世界で最もイノベーティブな大学」として注目を集め、初年度の合格率は2.8％と、ハーバード大学（当時約5％）を下回る難関校となりました。その後も毎年世界中から数千人の出願があり、合格率は1〜2％台で推移しています。

2017年には最初の卒業生を輩出し、卒業生の多くがGoogle、Microsoft、国連、マッキンゼーなどの世界的企業・機関で活躍するほか、社会起業家として独自のベンチャーを立ち上げるケースも多く見られます。

2020年のコロナ禍では、もともとオンライン授業を前提としていたミネルバのシステムが再評価され、世界中の大学が「オンライン教育をどう設計すべきか」を学ぶモデルケースとして注目されました。

写真＝iStock.com／jetcityimage 2017年には最初の卒業生を輩出し、卒業生の多くがGoogle、Microsoft、国連、マッキンゼーなどの世界的企業・機関で活躍するほか、社会起業家として独自のベンチャーを立ち上げるケースも多く見られるという（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／jetcityimage

■議論がメイン、予習しないと“完全に詰む”

ミネルバでは、授業前に必ず予習課題が出されます。例えば心理学の授業なら、「認知バイアス」に関する15分の講義動画と、3本の論文を事前に読んでくることが求められます。学生はそれらの資料を自分のペースで学習し、重要な箇所にマーカーを引いたり、疑問点をメモしたりします。

そして実際の授業時間（通常75〜90分）では、教授は講義を一切しません。代わりに「では、昨日読んだ論文の事例を使って、あなたの国で起きている社会問題を分析してみてください。3分間でグループディスカッションしてください」といった具体的なワークが次々と出されます。

画面上では、教授がリアルタイムで学生の発言を聞きながら、「今の意見は論文のどの理論に基づいていますか？」「その前提には別の見方もあるのでは？」と問いかけていきます。つまり、知識のインプットは各自が授業前に済ませておき、授業時間はその知識を使って考え、議論し、実践する場になっているのです。

ある学生は「最初は予習の量に圧倒されましたが、授業で『読んだことがすぐに使える』感覚が病みつきになりました。知識が自分の武器になる瞬間を毎回味わえるんです」と語っています。

写真＝iStock.com／kokouu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokouu

■教授は答えを言わず、問い続けるだけ

ミネルバの教授は、学生に答えを与えることをほとんどしません。例えば経済学の授業で学生が「この政策は失敗だったと思います」と発言したとします。すると教授は「なぜそう思うのですか？」と問い返します。

学生が「失業率が上がったからです」と答えると、教授はさらに「失業率が上がった原因は本当にこの政策だけですか？ 他に考えられる要因は？」「もし別の指標で評価したら、同じ結論になりますか？」と次々に問いかけます。

このように、教授は質問によって学生の思考を深掘りしていくスタイルを徹底しています。これは古代ギリシャの哲学者ソクラテスが弟子たちに用いた対話法で、答えを教えるのではなく、問いを重ねることで相手自身に気づかせる方法です。

ある授業では、気候変動について議論していた際、教授が「では温暖化を止めるべきだという前提自体を疑ってみましょう。もし温暖化が人類にとってプラスだとしたら？」という極端な問いを投げかけたそうです。学生たちは最初戸惑いましたが、この問いをきっかけに「誰にとっての『良い』なのか」「短期と長期で評価が変わるのでは」といった新しい視点に気づいていきました。

教授はこう説明します。「私の仕事は答えを教えることではなく、学生が自分の頭で考え続けられるように問いを投げ続けることです。卒業後、彼らの隣に教授はいません。だから自分で問い、自分で考える力を今のうちに鍛えるのです」

■授業では“企業の本当の課題”を解決する

ミネルバの最大の特徴のひとつが、各都市での実践プロジェクトです。これは単なる「企業見学」や「インターンシップ」とは全く異なります。学生は実際に企業や自治体が抱える本物の課題に対して、解決策を提案し、場合によっては実装にまで関わります。

【サンフランシスコでの事例】

あるチームは、地元のNPOから「ホームレス支援プログラムの利用率が低い。どうすれば必要な人に届くか？」という課題を与えられました。学生たちは3週間かけて、実際にホームレスシェルターを訪問し、当事者にインタビューし、行政のデータを分析しました。その結果、「プログラムの存在が知られていない」だけでなく、「手続きが複雑すぎて諦めてしまう」という根本的な問題を発見しました。

最終的に学生たちは、スマートフォンで簡単に申し込めるアプリのプロトタイプを作成し、NPOに提案。このアイデアは実際に採用され、プログラムの利用率が30％向上したそうです。学生たちは「教室で学んだUXデザインや統計分析が、現実の社会課題を解決する武器になることを実感しました」と振り返ります。

【ソウルでの事例】

別のチームは、韓国の大手化粧品メーカーから「Z世代向けの新ブランドを企画してほしい」という課題を受けました。学生たちはソウルの繁華街・明洞（ミョンドン）で若者にインタビューを行い、InstagramやTikTokのトレンドを分析し、競合ブランドの店舗を調査しました。

彼らが発見したのは、「エシカル消費（倫理的な消費）への関心は高いが、価格が高いと買えない」というジレンマでした。そこで「手頃な価格で、パッケージに環境負荷の数値を明記するブランド」を提案。企業側は「若者の視点から見えていなかった盲点を突かれた」と高く評価し、実際にコンセプトの一部が商品開発に反映されました。

写真＝iStock.com／fotoVoyager ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fotoVoyager

■“世界1周”しながら現地社会に触れる

各都市での滞在は単なる「観光」ではありません。その土地の文化、社会問題、ビジネス環境を深く学び、現地の人々と協働するプロジェクトに参加します。

例えば、

・サンフランシスコ：スタートアップ企業訪問、シリコンバレーのイノベーション文化を学ぶ

・ソウル：K-POPや韓国のデジタル文化、社会運動について研究

・ハイデラバード：インドのIT産業、貧困問題、社会起業について学ぶ

・ベルリン：ヨーロッパの歴史、移民問題、芸術文化を探究

・ブエノスアイレス：南米の政治経済、環境問題、タンゴ文化を体験

・ロンドン：金融、政治、グローバルガバナンスを学ぶ

・東京／台北：アジアのテクノロジー、ポップカルチャー、社会構造を理解

このように、4年間で文字通り「世界を教室」にして学ぶのがミネルバ大学の最大の特徴です。

■普通や常識が通用しない“へんな大学”である

ミネルバ大学でしか得られない学びとは何でしょうか。それは単に「海外で学ぶ」「オンライン授業を受ける」といった表面的な特徴ではありません。

【1．「マジョリティが存在しない」環境】

通常の大学では、どうしても「地元出身者」「同じ国籍」「似た価値観」といったマジョリティが形成されます。しかしミネルバでは、世界40カ国以上から学生が集まり、半年ごとに都市を移動するため、固定化された「普通」や「常識」が存在しません。

この環境では、自分の文化的背景や価値観を相対化せざるを得ません。「自分の当たり前は、他人の当たり前ではない」ことを日々体感し、多様性の中で自分の立ち位置を見つける力が養われます。

【2．「移動し続ける」ことで鍛えられる適応力】

半年ごとに新しい国・新しい都市に引っ越し、言語も文化も気候も違う環境に適応し続ける――この経験は想像以上にハードです。しかし同時に、どんな環境でも生き抜く力、変化を恐れない姿勢、最小限の荷物で生きる工夫など、グローバル時代に不可欠なスキルが自然と身につきます。

ある卒業生は「ミネルバでの4年間は、人生の圧縮版だった。普通なら10年かかる経験を4年で味わった」と語っています。

【3．「問い続ける」ことを徹底的に訓練される】

西岡壱誠（著）、未来図編集部（監修）『へんな学部 令和ニッポンのユニーク学問最前線』（笠間書院）

ミネルバの授業では、正解を暗記することよりも「なぜ？」を問い続けることが重視されます。教授は答えを教えず、むしろ学生の発言に対して「その根拠は？」「他の視点からはどう見える？」と問い返します。

この訓練を4年間受けることで、社会に出てからも「上司の指示を鵜呑みにしない」「常識を疑う」「より良い解決策を探し続ける」姿勢が身につきます。本書で紹介したような「へんな学部」に共通する「自分で考える力」が、ミネルバでは最も純粋な形で鍛えられるのです。

【4．生涯の仲間との出会い】

150人という少人数で、4年間世界中を一緒に移動し、寝食を共にする――この経験を通じて築かれる絆は、普通の大学とは比較になりません。卒業後も世界中に散らばった仲間たちとネットワークを保ち、互いのプロジェクトを支え合うケースが非常に多いと言われています

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西岡 壱誠（にしおか・いっせい）

カルペ・ディエム代表

1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すものの、2年連続で不合格に。二浪中に開発した独自の勉強術を駆使して東大合格を果たす。2020年に株式会社カルペ・ディエムを設立。全国の高校で高校生に思考法・勉強法を教え、教師に指導法のコンサルティングを行っている。日曜劇場「ドラゴン桜」の監修や漫画「ドラゴン桜2」の編集も担当。著書はシリーズ45万部となる『東大読書』『東大作文』『東大思考』『東大算数』(いずれも東洋経済新報社)ほか多数。

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（カルペ・ディエム代表 西岡 壱誠）