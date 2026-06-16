「It’s beyond me」の意味は？「それは私を超えている」ってどういう意味！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It’s beyond me」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると「それは私を越えている」となり、自分の理解や力の外にあるイメージです。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「私にはわからない」でした！
「It’s beyond me」は「私にはわからない／私にはできない」という意味のフレーズ。
このフレーズは、自分の理解や能力を超えるような状況で聞くことがあります。
例えば、複雑な数学の問題や予測不可能な政治の動向など、理解が難しい場面で使われることが多いですね。
「This math problem is beyond me.」
（この数学の問題、私には理解できない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部