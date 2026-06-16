エイトザタラソ新ライン誕生！シルクのような艶髪へ導くSRシリーズに注目

スキンケア発想の保水美容液ヘアケアブランド「エイトザタラソ」から、新ライン「SR シルキー＆リファイン」が登場しました。髪の艶不足や乾燥によるうねりに着目し、独自開発の超高圧処理シルク²をシリーズ初配合。海洋由来の美髪成分⁴とシルク由来成分*⁵を組み合わせた処方で、毛先までなめらかなシルク髪®*³へ導きます。毎日のヘアケアで、思わず触れたくなる艶髪を目指したい方にぴったりの新シリーズです。

独自のタラソシルキー処方で艶髪へ

「SR シルキー＆リファイン」は、乾燥によるうねり*¹や広がり、ごわつきにアプローチするヘアケアラインです。

特徴となるのは、海洋由来の美髪成分⁴とシルク由来PPT成分⁵を組み合わせた「タラソシルキー処方*」。80％以上の美容液成分*⁶を配合し、髪内部とキューティクルの両方をケアします。

さらにシリーズ初採用となる超高圧処理シルク*²を配合。100MPaの高圧処理を施したシルク成分が髪に均一になじみ、ダメージを補修しながら艶とうるおいを与えます。

また、ダメージセンサー機能成分¹¹が髪内部の空洞化¹²した部分を補修し、水分バランスを整えることで、指通りの良いなめらかな質感へ導いてくれるのも魅力です。

4つのアプローチで美しい髪をサポート

新ラインでは、艶不足の原因のひとつとされるうねり*¹に対し、4つの方向からアプローチします。

①うねりケア*¹：トステア®*¹³

②湿気ガード：γ-ドコサラクトン*¹⁴

③毛髪ダメージ補修：超高圧処理シルク²、ヒートアクティブシルク¹⁰

④ツヤ補修：超高圧処理シルク²、ラノリン脂肪酸¹⁴

これらの成分が乾燥した髪にうるおいを与えながらキューティクルを整え、毛先までまとまりやすい髪へ導きます。

香りは、みずみずしいペアを中心にローズやライラックを重ねたムスキーフローラル。フルーティーさと上品な花の香りが広がり、毎日のバスタイムを心地よく演出してくれます♪

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シャンプーからトライアルまで全ラインアップ

エイトザタラソ SR シルキー＆リファイン 美容液シャンプー



価格：本体1,650円（税込）／詰め替え1,320円（税込）

シルク洗浄成分*⁹配合で、髪と地肌をやさしく洗いながらダメージを補修する美容液シャンプーです。

容量：本体475mL／詰め替え400mL

エイトザタラソ SR シルキー＆リファイン 美容液ヘアトリートメント



価格：本体1,650円（税込）／詰め替え1,320円（税込）

シルクコート成分*¹⁵配合で、髪内部を補修しながらキューティクルを整え、なめらかな仕上がりへ導きます。

容量：本体475mL／詰め替え400mL

エイトザタラソ SR シルキー＆リファイン 1DAYトライアル



価格：132円（税込）

旅行やお試しにも便利なワンデートライアル。初めてシリーズを使う方にもおすすめです。

容量：12mL＋12mL

毎日のヘアケアでシルクのような艶髪へ

超高圧処理シルク²をはじめとするこだわりの美容液成分を配合した「エイトザタラソ SR シルキー＆リファイン」。

乾燥によるうねり¹やダメージにアプローチしながら、指通りなめらかな艶髪へ導いてくれる新ラインです。

髪の広がりやパサつきが気になる方は、毎日のヘアケアに取り入れて、シルクのような美しい髪を目指してみてはいかがでしょうか♡