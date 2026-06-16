月亭方正、妻＆次女との“顔出し”集合ショット公開に反響「かわいすぎる」「親子ってここまで似るもんなんですね」
落語家の月亭方正（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの今田耕司（60）とともに妻・あやさんと次女・来蘭（らら）さんが写る集合ショットを公開した。
【写真】「親子ってここまで似るもんなんですね」月亭方正が公開した妻＆次女との“顔出し”集合ショット
方正の家族と今田が会うのは“10年ぶり”だといい、方正は「時の流れは本当に早いです」と久しぶりの再会に感慨深い様子。グッドポーズやピースサインを決めたほほ笑ましい4ショットを公開した。
また来蘭さんも自身のインスタを更新。「パパの新喜劇見に行きました 今田さんに10年ぶりに会えました」「パパの女装おもしろかった笑笑」と感想をつづった。
これらの投稿には、「ららちゃんかわいすぎる」「お嬢さん、お父さんにそっくりですね」「親子ってここまで似るもんなんですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「親子ってここまで似るもんなんですね」月亭方正が公開した妻＆次女との“顔出し”集合ショット
方正の家族と今田が会うのは“10年ぶり”だといい、方正は「時の流れは本当に早いです」と久しぶりの再会に感慨深い様子。グッドポーズやピースサインを決めたほほ笑ましい4ショットを公開した。
また来蘭さんも自身のインスタを更新。「パパの新喜劇見に行きました 今田さんに10年ぶりに会えました」「パパの女装おもしろかった笑笑」と感想をつづった。
これらの投稿には、「ららちゃんかわいすぎる」「お嬢さん、お父さんにそっくりですね」「親子ってここまで似るもんなんですね」などのコメントが寄せられている。