二点吊り子スイングが飛距離を出す物理的な理由とは！？【究極のシンプルスイング キープレフト理論 実戦強化編/ゴルフ】

二点吊り子スイングが飛距離を出す物理的な理由

プロがハンドファーストで飛ぶのは二点吊り子だから

二重振り子運動では、ヘッドは最下点で最速になります。最下点は手の真下。ハンドファーストで当てるということは最下点の手前で当てる、つまり、最速ではないところで当てることになりますから、振り子でハンドファーストにしたら飛ばないということになります。

なぜプロがハンドファーストでも飛ぶのかといえば二点吊り子だから。二点吊り子では、理論上グリップエンド側とヘッド側の移動距離が同じですから、ハンドファーストでも最速です。

さらに、回転運動をしながらエンド側とヘッド側を反転させる作用でヘッドとボールをコンタクトさせるため、簡単にインパクトロフトが立ちます。

もちろん、クラブが替わっても同じ。ボールがティアップされていても地面にあってもクラブが処理します。クラブの特性

もそのまま出ます。重心深度が深ければボールがつかまり、低重心なら高弾道になります。

出典：『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著/和田泰朗