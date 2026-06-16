紀元前からずっと工事中！？世界一有名な「パルテノン神殿」がいまも修復作業を続けている理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」

10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。

【登録基準（iii）文化的伝統や文明の存在に関する証拠を示す遺産】

「アテネのアクロポリス」世界一有名な神殿、いまだ修復中！

紀元前750年頃のギリシャでは、各地でアクロポリス（高い丘の上の都市）を中心にポリス（都市国家）が形成され、互いに競い合いました。中でも古代ギリシャを代表するポリスがアテネで、その中心にあるのが「アテネのアクロポリス」です。市街地を見下ろす高さ約70ｍの丘に築かれ、断崖に守られた天然の要塞としても優れていました。

世界遺産には、アテネの守護神アテナを祀るパルテノン神殿、その向かいに建つ6人の乙女の柱（カリアティード）が目を引くエレクティオン神殿などを含むアクロポリスがエリアで登録されています。

パルテノン神殿は、ペルシア戦争に勝利した政治家ペリクレスの主導で、紀元前5世紀に建設されました。大彫刻家フェイディアスが総監督を務め、壮麗な空間を追求しました。柱の中央をわずかに膨らませ、安定感を与えるエンタシス、ペディメント（屋根の飾り）のレリーフ、神殿の各所に用いられた黄金比など、随所にギリシャ人の美意識が凝縮されています。

しかし、1687年にヴェネツィア軍の砲弾で大破したため、19世紀から現在に至るまで修復作業が続いています。また、出土品の中には海外に流出してしまったものもあり、パルテノン神殿の彫刻やエレクティオン神殿のカリアティードの一部は、現在も大英博物館に所蔵されています。

イラスト／どくだみ三銃士

【THINK!】海外に流出した遺産は誰のもの？ 今ある場所は正しい？

知恵と芸術を司る女神アテナ

ギリシャ神話には、最高神ゼウスを中心に多彩な神々が登場します。アテネは知恵や芸術を司る女神であり、彼女が祀られたパルテノン神殿は、人類の知的・道徳的な連帯を目指すユネスコのロゴのモチーフにもなっています。

イラスト／どくだみ三銃士

ギリシャ神話が息づく街

神話では、海神ポセイドンと女神アテナが、この地の守護神の座を争った物語が伝わります。暑いこの地方に住む市民を喜ばせようと、ポセイドンは海水が湧く泉を、アテナはオリーブの樹を贈りました。人々は飲めない海水より、実が食べられて木陰にもなるオリーブを選び、女神アテナにちなんで、この地をアテネと名付けました。

対話が制度に 民主政はアゴラから生まれた

イラスト／どくだみ三銃士

アテネのアクロポリス北西部には「アゴラ」と呼ばれる広場があり、哲学者のソクラテスやプラトンらが議論を交わしていました。対話で物事を解決していく「民主政」は、この地で生まれたのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光 ／ イラスト：どくだみ三銃士

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。