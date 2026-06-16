更年期症状と間違えやすい病気に注意！「ほてり、動悸、気分の落ち込み」の裏に隠れた病気のサイン【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

更年期症状と間違えやすい病気に注意

不調があれば、まずは婦人科に相談を

更年期に現れる体や心の症状、もしくは外見の変化は、本当に更年期だけが理由なのでしょうか。実は、この年代の女性がかかりやすい病気でも更年期症状と似た症状が現れる場合があり、自分で判断するのは危険です。

最も間違えやすいのが「甲状腺疾患」。中高年の女性が多く発症する疾患で、のどのあたりにある甲状腺から分泌されるホルモンの異常が原因です。甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるのが「バセドウ病」。この場合は、ほてり、異常発汗、動悸などの症状があります。反対に甲状腺機能が低下し、甲状腺ホルモンの分泌が減少する場合は「橋本病」と呼ばれ、気分の落ち込み、無気力、冷え、肌のかさつきといった症状が現れます。どちらも更年期症状とよく似ているので、年齢的なことだと思い込んで放置されてしまうことも。

そもそも更年期の症状は多種多様なので、別の病気のサインと混同されがちです。ほかにも間違えやすい病気に、めまいが主症状のメニエール病、関節の痛み、腫れが起きる関節リウマチ、不正出血のある子宮体がんなどがあります。

また、「動悸がするので心臓病を疑ったら、更年期症状だった」という場合もあります。不調があれば自己判断をせずに婦人科を受診しましょう。加えて、年１回の健康診断を受けておくと安心です。

更年期の不調と間違えやすい病気

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。