日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2890（-12.5　-0.43%）
ホンダ　1442（-16　-1.10%）
三菱ＵＦＪ　3236（-6　-0.19%）
みずほＦＧ　7761（-32　-0.41%）
三井住友ＦＧ　6494（-25　-0.38%）
東京海上　7285（-16　-0.22%）
ＮＴＴ　147（+0.4　+0.27%）
ＫＤＤＩ　2716（-2　-0.07%）
ソフトバンク　209（-1.2　-0.57%）
伊藤忠　1891（-16　-0.84%）
三菱商　4720（-8　-0.17%）
三井物　4835（-3　-0.06%）
武田　5058（-30　-0.59%）
第一三共　2561（+15　+0.59%）
信越化　7559（-5　-0.07%）
日立　4740（+3　+0.06%）
ソニーＧ　3271（-49　-1.48%）
三菱電　5818（-40　-0.68%）
ダイキン　23251（-109　-0.47%）
三菱重　3624（-35　-0.96%）
村田製　10199（+139　+1.38%）
東エレク　73282（+522　+0.72%）
ＨＯＹＡ　26659（+29　+0.11%）
ＪＴ　6055（-15　-0.25%）
セブン＆アイ　1929（-10.5　-0.54%）
ファストリ　81364（+284　+0.35%）
リクルート　10704（-16　-0.15%）
任天堂　7088（-22　-0.31%）
ソフトバンクＧ　7399（+260　+3.64%）
キーエンス（普通株）　75417（-233　-0.31%）