日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2890（-12.5 -0.43%）
ホンダ 1442（-16 -1.10%）
三菱ＵＦＪ 3236（-6 -0.19%）
みずほＦＧ 7761（-32 -0.41%）
三井住友ＦＧ 6494（-25 -0.38%）
東京海上 7285（-16 -0.22%）
ＮＴＴ 147（+0.4 +0.27%）
ＫＤＤＩ 2716（-2 -0.07%）
ソフトバンク 209（-1.2 -0.57%）
伊藤忠 1891（-16 -0.84%）
三菱商 4720（-8 -0.17%）
三井物 4835（-3 -0.06%）
武田 5058（-30 -0.59%）
第一三共 2561（+15 +0.59%）
信越化 7559（-5 -0.07%）
日立 4740（+3 +0.06%）
ソニーＧ 3271（-49 -1.48%）
三菱電 5818（-40 -0.68%）
ダイキン 23251（-109 -0.47%）
三菱重 3624（-35 -0.96%）
村田製 10199（+139 +1.38%）
東エレク 73282（+522 +0.72%）
ＨＯＹＡ 26659（+29 +0.11%）
ＪＴ 6055（-15 -0.25%）
セブン＆アイ 1929（-10.5 -0.54%）
ファストリ 81364（+284 +0.35%）
リクルート 10704（-16 -0.15%）
任天堂 7088（-22 -0.31%）
ソフトバンクＧ 7399（+260 +3.64%）
キーエンス（普通株） 75417（-233 -0.31%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2890（-12.5 -0.43%）
ホンダ 1442（-16 -1.10%）
三菱ＵＦＪ 3236（-6 -0.19%）
みずほＦＧ 7761（-32 -0.41%）
三井住友ＦＧ 6494（-25 -0.38%）
東京海上 7285（-16 -0.22%）
ＮＴＴ 147（+0.4 +0.27%）
ＫＤＤＩ 2716（-2 -0.07%）
ソフトバンク 209（-1.2 -0.57%）
伊藤忠 1891（-16 -0.84%）
三菱商 4720（-8 -0.17%）
三井物 4835（-3 -0.06%）
武田 5058（-30 -0.59%）
第一三共 2561（+15 +0.59%）
信越化 7559（-5 -0.07%）
日立 4740（+3 +0.06%）
ソニーＧ 3271（-49 -1.48%）
三菱電 5818（-40 -0.68%）
ダイキン 23251（-109 -0.47%）
三菱重 3624（-35 -0.96%）
村田製 10199（+139 +1.38%）
東エレク 73282（+522 +0.72%）
ＨＯＹＡ 26659（+29 +0.11%）
ＪＴ 6055（-15 -0.25%）
セブン＆アイ 1929（-10.5 -0.54%）
ファストリ 81364（+284 +0.35%）
リクルート 10704（-16 -0.15%）
任天堂 7088（-22 -0.31%）
ソフトバンクＧ 7399（+260 +3.64%）
キーエンス（普通株） 75417（-233 -0.31%）