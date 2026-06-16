東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.34　高値160.40　安値159.74

161.24　ハイブレイク
160.82　抵抗2
160.58　抵抗1
160.16　ピボット
159.92　支持1
159.50　支持2
159.26　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1590　高値1.1622　安値1.1569

1.1671　ハイブレイク
1.1647　抵抗2
1.1618　抵抗1
1.1594　ピボット
1.1565　支持1
1.1541　支持2
1.1512　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3414　高値1.3461　安値1.3405

1.3504　ハイブレイク
1.3483　抵抗2
1.3448　抵抗1
1.3427　ピボット
1.3392　支持1
1.3371　支持2
1.3336　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7945　高値0.7968　安値0.7921

0.8015　ハイブレイク
0.7992　抵抗2
0.7968　抵抗1
0.7945　ピボット
0.7921　支持1
0.7898　支持2
0.7874　ローブレイク