東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.34 高値160.40 安値159.74
161.24 ハイブレイク
160.82 抵抗2
160.58 抵抗1
160.16 ピボット
159.92 支持1
159.50 支持2
159.26 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1590 高値1.1622 安値1.1569
1.1671 ハイブレイク
1.1647 抵抗2
1.1618 抵抗1
1.1594 ピボット
1.1565 支持1
1.1541 支持2
1.1512 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3414 高値1.3461 安値1.3405
1.3504 ハイブレイク
1.3483 抵抗2
1.3448 抵抗1
1.3427 ピボット
1.3392 支持1
1.3371 支持2
1.3336 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7945 高値0.7968 安値0.7921
0.8015 ハイブレイク
0.7992 抵抗2
0.7968 抵抗1
0.7945 ピボット
0.7921 支持1
0.7898 支持2
0.7874 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.34 高値160.40 安値159.74
161.24 ハイブレイク
160.82 抵抗2
160.58 抵抗1
160.16 ピボット
159.92 支持1
159.50 支持2
159.26 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1590 高値1.1622 安値1.1569
1.1671 ハイブレイク
1.1647 抵抗2
1.1618 抵抗1
1.1594 ピボット
1.1565 支持1
1.1541 支持2
1.1512 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3414 高値1.3461 安値1.3405
1.3504 ハイブレイク
1.3483 抵抗2
1.3448 抵抗1
1.3427 ピボット
1.3392 支持1
1.3371 支持2
1.3336 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7945 高値0.7968 安値0.7921
0.8015 ハイブレイク
0.7992 抵抗2
0.7968 抵抗1
0.7945 ピボット
0.7921 支持1
0.7898 支持2
0.7874 ローブレイク