◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組 サウジアラビア―ウルグアイ（１５日、マイアミ競技場）

ＦＩＦＡランク１６位のウルグアイ代表は、初戦で同６１位のサウジアラビア代表と対戦し、前半を０―１で折り返した。

格下相手に終始主導権を握り続け、決定機を多く作ったが、サウジアラビアの粘り強い守備によって、得点までは結びつかなかった。前半３８分には２度のコーナーキックからピンチを招いたが、５大会連続出場のＧＫムスレラのビックセーブでしのいだ。しかし、同４１分にサウジに再びコーナーキックを与えると、ＤＦアムリに先制を許した。

ウルグアイは試合前日に、必要書類が不足していたためベースキャンプ地のメキシコ・カンクンから試合会場のある米フロリダ州マイアミに向かうチャーター便の出発が遅れる移動トラブルに見舞われた。

これにより試合前日の公式会見は予定より約１時間遅れで行われた。出席したビエルサ監督は「何の問題もない」と冷静に受け止め、ヒメネス主将も「多少の問題はあって難しかったけれど、むしろホテルで休むことができて良かった」と前向きな姿勢を見せていた。

ウルグアイは４大会連続出場したスアレス、カバニらベテランも多く、世代交代の過渡期で迎えた前回大会は１次リーグで敗退した。２３年５月にビエルサ監督が就任。南米予選は好不調の波が激しく４位通過となったが、ブラジルとアルゼンチンを破るなど勝負強さも示した。

中心はレアル・マドリード（スペイン）で主力を張るバルベルデ。２７歳の万能型ＭＦは攻守に強度の高いプレーでチームをけん引する。前線はエースのヌニェスの出来が鍵を握る。