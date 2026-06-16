― ダウは468ドル高と7日ぶりに史上最高値を更新、米イランの戦闘終結に向けた合意を好感 ―

ＮＹダウ 　　　51671.03 ( +468.77 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7554.29 ( +122.83 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26683.94 ( +795.10 )
米10年債利回り　　4.476 ( -0.006 )

ＮＹ(WTI)原油 　　80.75 ( -4.13 )
ＮＹ金 　　　　　4351.6 ( +112.8 )
ＶＩＸ指数　　　　16.20 ( -1.48 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　69790 ( +390 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　69850 ( +450 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース