米国市場データ ＮＹダウは468ドル高と最高値を更新 （6月15日）
― ダウは468ドル高と7日ぶりに史上最高値を更新、米イランの戦闘終結に向けた合意を好感 ―
ＮＹダウ 51671.03 ( +468.77 )
Ｓ＆Ｐ500 7554.29 ( +122.83 )
ＮＡＳＤＡＱ 26683.94 ( +795.10 )
米10年債利回り 4.476 ( -0.006 )
ＮＹ(WTI)原油 80.75 ( -4.13 )
ＮＹ金 4351.6 ( +112.8 )
ＶＩＸ指数 16.20 ( -1.48 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69790 ( +390 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69850 ( +450 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51671.03 ( +468.77 )
Ｓ＆Ｐ500 7554.29 ( +122.83 )
ＮＡＳＤＡＱ 26683.94 ( +795.10 )
米10年債利回り 4.476 ( -0.006 )
ＮＹ(WTI)原油 80.75 ( -4.13 )
ＮＹ金 4351.6 ( +112.8 )
ＶＩＸ指数 16.20 ( -1.48 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69790 ( +390 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69850 ( +450 )
※( )は大阪取引所終値比
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