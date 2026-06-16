高島誠トレーナーが解説…ゴロ捕球における「両手の割れ」の重要性

守備において、ゴロ捕球からの送球が「安定しない」と悩む少年野球の選手は多い。闇雲にスピードを上げて握り替えようとしても、正確な送球には結びつかない。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、捕ってから素早く投げるための“握り替えの考え方”を解説している。

素早い送球を目指すあまり、ゴロを捕球した後のグラブの扱い方を間違えるケースは多い。高島さんは、捕球後にグラブを耳の近くまで持ってくる動きに警鐘を鳴らす。グラブが後ろにありすぎると、スローイングステップなどに悪影響が出るという。スムーズに送球動作に繋げられる“位置”を知ることが重要になる。

意識すべきは、利き手とグラブ側の手を離す「割れ」の位置。グラブを耳の近くに持ってくるよう指導されることも多いだろうが、高島さんは「お腹で割ってほしい」と説明する。グラブを体に過度に引き寄せると、スムーズに送球へ移行できない。

お腹の前で「割る」動き習得へ、ヒントは片手捕球にある。利き手を添えずにゴロ捕球した場合、グラブ側の手はお腹の前に残るはずだ。この自然な位置でボールを持ち替えることが、送球動作の基本となる。

グラブを体の後ろまで引くと、利き手は体の内側に深く入りスムーズなフォームを阻害する原因になる。膝に手をついて転がされたボールを捕るだけの反復練習ではなく、実際に「投げられる流れ」を意識して練習することが大切だ。お腹の前での握り替えを習得することが、安定した送球に繋がっていく。（First-Pitch編集部）