1次リーグH組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグH組のカーボベルデが15日（日本時間16日）、米アトランタでスペインと対戦。格上の猛攻をしのぎ、0-0で歴史的な勝ち点1をゲットした。大活躍の40歳GKは、インスタグラムのフォロワーが爆増した。

国の面積は滋賀県と同程度、人口は鹿児島市と同等の約60万人。W杯初出場のカーボベルデが歴史的な一歩を刻んだ。FIFAランク67位ながら、同2位と格上のスペインと0-0ドロー。立役者はGKヴォジーニャだった。

今月3日に40歳になった守護神は、スペインの枠内シュートをことごとくセーブ。最後まで得点を許さなかった。

大活躍の影響は本人のSNSにも波及。インスタグラムのフォロワーは試合後、爆増した。

米放送局「ESPN」のサッカー専門Xが、「カーボベルデのGKヴォジーニャはスペイン戦での驚異的なパフォーマンスの前、フォロワー数は5万人だった。そしてこれが、現在のフォロワー数（200万人超）を見た彼のリアクション。W杯の勢いだ」として驚きの表情を浮かべる写真を投稿。日本時間午前7時の時点で、フォロワーは約300万人に達している。X上の海外ファンにも衝撃が走った。

「W杯効果は全く別次元だからね」

「5万から200万だと???」

「相応しいよ」

「とんでもないな」

「これぞW杯がスペシャルな理由だ」

「現実離れしたプレーだったからね」

「国民のヒーローだ」

「サッカーはひと晩で人生を変えるね」

カーボベルデは21日（日本時間22日）、ウルグアイと対戦する。



（THE ANSWER編集部）