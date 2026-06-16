【増田俊也 口述クロニクル「茶の間を変えたコメディアン 欽ちゃんのぜ〜んぶ話しちゃう！」】#17

【前回を読む】萩本欽一（16）「つらいはつらいの向こうにある」棋士・米長邦雄さんが私にしてくれた粋な話

作家・増田俊也氏による連載、各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。待望の第2弾は、「視聴率100％男」として昭和のテレビ界を席巻したコメディアンの萩本欽一氏です。

◇ ◇ ◇

増田「二郎さんとは仲が良かったわけじゃないんですか」

萩本「実はフランス座で結構やりあったんですよ」

増田「やりあったとは」

萩本「下の東洋劇場から私が上がってきたから」

増田「上がってきた？」

萩本「そうそう。1階の東洋劇場がストリップ中心で2階のフランス座が軽演劇やコントをやるところ*だったの。そこに『行け』って言われて、言ってみりゃ、会社でいうといきなりヒラ社員から支店長になったようなもんだもん。給料も一番最高の、一番高い2万円に増えるっていうんで」

※東洋劇場とフランス座:東洋劇場は浅草六区にあった大型ストリップ劇場。その内部（2階）に設けられていた軽演劇・コントの舞台部分がフランス座だった。つまり建物全体=東洋劇場.2階の軽演劇空間=フランス座という関係で、萩本欽一やビートたけしなど当時の多くの芸人がここの見習いから出発している。

増田「当時の2万っていうと」

萩本「今の60万ぐらいじゃないですか」

増田「それは若手芸人としてすごいですね」

萩本「はい。それで東洋劇場で『上、ちょっと下ネタだらけになってるから、奇麗にしてこい』って言われて、上行って。で、やっぱり二郎さんはその若者に負けてたまるかっていうんで、いきなりアドリブ合戦になっちゃったの」

増田「舞台で」

萩本「ええ」

増田「二郎さんが当時はフランス座のトップだったと」

萩本「いやいや、フランス座の若手だった」

増田「若手の売り出し中。ガンガンのころ」

萩本「そうそうそうそうそう。そこに私が入って。だから坂上二郎の主役と萩本欽一の主役が交代に行われたのね。だからライバルですよね」

増田「そのときにもう向こうから明らかに、まあ今でいうマウントっていう言葉がありますけど、潰しに、アドリブで」

「そうなんです。運命です」

萩本「はい、アドリブで潰しにかかって、で、私が主役じゃない時は私がセリフは5つぐらいで、私が主役をやってる時は二郎さんもセリフが5つぐらい、アドリブ合戦の潰し合いですよ。それが嫌で疲れて逃げ出したのが私で、半年で逃げ出しちゃったの」

増田「それはもうやっぱり悪意を感じたんですね」

萩本「でもその人が『一緒にやろうよ』っていうのを『嫌だ』って言えないんだよね、俺」

増田「あれは確か、熱海へ修行に行って戻ってきた時に電話がかかってきたんですよね」

萩本「はい。熱海にひとりで半年行ってて、帰ってきたらちょうど、大家の1階の豆腐屋の母ちゃんの『欽ちゃん、電話よ』って声が聞こえた。ずーっといないもんだから、『いないわよね』って。慌てて、『いるよー』って言ったら『あれ？ いることあんの？』って。それで電話に出たら、それが二郎さん。1日違ってもコント55号は生まれてないんです」

増田「それはすごいことですね」

萩本「そうなんです。運命です」

増田「ちょうどその日に熱海から帰って、豆腐屋の2階の3畳の一間に戻ったら、下から呼び出し電話があったと」

萩本「そうです。ほんとに運命だった」

増田「僕は萩本さんのそういう素晴らしい出会いであるとか運命であるとか、いろんな言葉を今の若者に残して欲しいです。タスキリレーですから」

萩本「うんうん。なるほどね」

増田「学校でいじめられている子もいっぱいいるだろうし、会社でうだつが上がらないサラリーマンもいるだろうし。でも萩本さんの言葉を見た時にホッと救われて。きっとたくさんの人を知らないうちに助けると思うんですね」

萩本「そうなれればいいな」

増田「なってますよ、もう」

（つづく ＝火・木曜公開）

▽はぎもと・きんいち 1941年、東京都生まれ。高校卒業後、浅草での修行を経て、66年にコント55号を結成。故・坂上二郎さんとのコンビで一世を風靡した。その後、タレント、司会者としてテレビ界を席巻し、80年代には週3本の冠番組の視聴率がすべて30％を超え、「視聴率100％男」の異名をとった。社会人野球「茨城ゴールデンゴールズ」の初代監督、2015年には73歳で駒澤大学仏教学部に入学するなど挑戦を続け、25年10月にスタートしたBS日テレ「9階のハギモトさん！」は今年4月からSEASON3に突入した。

▽ますだ・としなり 1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。