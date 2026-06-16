［W杯マッチ16］ベルギーの豪華攻撃陣とエジプトの堅守による見事な攻防 一歩も譲らぬ好ゲームはドロー決着に
MATCH 16 グループG第1戦
2026年6月16日 4:00キックオフ（会場：シアトル・スタジアム）
ベルギー 1-1 エジプト
ベルギーの攻撃陣には今大会もデ・ブライネ、ドク、トロサールらビッグクラブでプレイするタレントが揃っているが、エジプトの方はアフリカ予選を10戦無敗、2失点と堅守を軸に勝ち上がってきたチームだ。序盤はベルギーの攻撃をエジプトが確実に潰していく展開で進んだ。
その後のベルギーは決定機を作れず、前半は1-0とエジプトがリードして折り返す。
後半に入ると、ベルギーはボランチのティーレマンスも高い位置に顔を出して攻勢に転じる。チャンスは52分、ドクの仕掛けからペナルティエリア手前でフリーキックを蹴ると、直接狙ったデ・ブライネのシュートがポストに直撃。決定的なチャンスだったが、ここはエジプトに運が味方した。
61分にはドクとムニエの連携から右サイドを崩したところからクロスを送り、デ・ブライネがシュート。しかしこれはGKの正面に。
流れを変えるべく、ベルギーは65分にエースのルカクを投入。するとその直後のプレイでムニエが右サイドを抜け出してクロスを送ると、そこにルカクが飛び込んで相手のオウンゴールを誘発。ルカク投入直後にベルギーが追いついた。
82分には右サイドのクロスからメシェレがヘディングシュートを放つも、これはエジプトのGKショベイルが横っ飛びでスーパーセーブ。
その後はオープンな展開となったが、両チーム決め切れず1-1で終了。勝ち点1を分け合う初戦となった。
［スコア］
ベルギー 1-1 エジプト
［得点者］
ベルギー
オウンゴール（66）
エジプト
エマム・アシュール（20）
［ポゼッション］
ベルギー 52%
エジプト 38%
中立 10%
［シュート数］
ベルギー：15本
エジプト：14本
［枠内シュート］
ベルギー：3本
エジプト：4本
［イエローカード］
ベルギー
ティモシー・カスターニュ
マキシム・デ・カイペル
エジプト
マルワン・アディア
アフメド・ファトゥー
ベルギー
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：リュディ・ガルシア
GK
ティボー・クルトワ
DF
トマ・ムニエ
ネイサン・ノイ
ブランドン・メシェレ
ティモシー・カスターニュ
MF
アマドゥ・オナナ
ユーリ・ティーレマンス
レアンドロ・トロサール
ケビン・デ・ブライネ
ジェレミー・ドク
FW
チャールズ・デ・ケテラエル
交代出場
56分 ティモシー・カスターニュ→ニコラス・ラスキン
56分 アマドゥ・オナナ→マキシム・デ・カイペル
66分 チャールズ・デ・ケテラエル→ロメル・ルカク
86分 ケビン・デ・ブライネ→ハンス・バナケン
86分 ジェレミー・ドク→マティアス・フェルナンデス
エジプト
監督：ホサーム・ハサン
フォーメーション：［4-2-3-1］
GK
モスタファ・ショベイル
DF
モハメド・ハニー
ヤセル・イブラヒム
ハムディ・ファティ
アフメド・ファトゥー
MF
マルワン・アディア
モハナド・ラシーン
モスタファ・ズィーコ
エマム・アシュール
モハメド・サラー
FW
オマル・マルムシュ
交代出場
71分 エマム・アシュール→ラーミー・ラビーア
76分 モスタファ・ズィーコ→アーメド・サイード
76分 モハメド・サラー→ハムザ・アブデルカリム
88分 アフメド・ファトゥー→カリム・アフェズ
89分 ハムディ・ファティ→イブラヒム・アデル
ルカクが交代直後にオウンゴール誘発！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 15, 2026
采配的中のベルギーがついに同点
#FIFAワールドカップ グループG
ベルギー×エジプト
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