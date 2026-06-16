MATCH 16 グループG第1戦



2026年6月16日 4:00キックオフ（会場：シアトル・スタジアム）



ベルギー 1-1 エジプト



ベルギーの攻撃陣には今大会もデ・ブライネ、ドク、トロサールらビッグクラブでプレイするタレントが揃っているが、エジプトの方はアフリカ予選を10戦無敗、2失点と堅守を軸に勝ち上がってきたチームだ。序盤はベルギーの攻撃をエジプトが確実に潰していく展開で進んだ。





そしてエジプト攻撃陣の中心にはサラーがいる。前半20分、流れを変えたのもサラーだった。ピッチ中央でボールを受けたサラーは、一瞬の動きで相手DFのマークを外したアシュールを見逃さずに足下へパス。これを受けたアシュールは思い切って右足を振り抜き、クルトワの守るゴールを破ってエジプトが先制した。その後のベルギーは決定機を作れず、前半は1-0とエジプトがリードして折り返す。後半に入ると、ベルギーはボランチのティーレマンスも高い位置に顔を出して攻勢に転じる。チャンスは52分、ドクの仕掛けからペナルティエリア手前でフリーキックを蹴ると、直接狙ったデ・ブライネのシュートがポストに直撃。決定的なチャンスだったが、ここはエジプトに運が味方した。61分にはドクとムニエの連携から右サイドを崩したところからクロスを送り、デ・ブライネがシュート。しかしこれはGKの正面に。流れを変えるべく、ベルギーは65分にエースのルカクを投入。するとその直後のプレイでムニエが右サイドを抜け出してクロスを送ると、そこにルカクが飛び込んで相手のオウンゴールを誘発。ルカク投入直後にベルギーが追いついた。82分には右サイドのクロスからメシェレがヘディングシュートを放つも、これはエジプトのGKショベイルが横っ飛びでスーパーセーブ。その後はオープンな展開となったが、両チーム決め切れず1-1で終了。勝ち点1を分け合う初戦となった。［スコア］ベルギー 1-1 エジプト［得点者］ベルギーオウンゴール（66）エジプトエマム・アシュール（20）［ポゼッション］ベルギー 52%エジプト 38%中立 10%［シュート数］ベルギー：15本エジプト：14本［枠内シュート］ベルギー：3本エジプト：4本［イエローカード］ベルギーティモシー・カスターニュマキシム・デ・カイペルエジプトマルワン・アディアアフメド・ファトゥーベルギーフォーメーション：［4-2-3-1］監督：リュディ・ガルシアGKティボー・クルトワDFトマ・ムニエネイサン・ノイブランドン・メシェレティモシー・カスターニュMFアマドゥ・オナナユーリ・ティーレマンスレアンドロ・トロサールケビン・デ・ブライネジェレミー・ドクFWチャールズ・デ・ケテラエル交代出場56分 ティモシー・カスターニュ→ニコラス・ラスキン56分 アマドゥ・オナナ→マキシム・デ・カイペル66分 チャールズ・デ・ケテラエル→ロメル・ルカク86分 ケビン・デ・ブライネ→ハンス・バナケン86分 ジェレミー・ドク→マティアス・フェルナンデスエジプト監督：ホサーム・ハサンフォーメーション：［4-2-3-1］GKモスタファ・ショベイルDFモハメド・ハニーヤセル・イブラヒムハムディ・ファティアフメド・ファトゥーMFマルワン・アディアモハナド・ラシーンモスタファ・ズィーコエマム・アシュールモハメド・サラーFWオマル・マルムシュ交代出場71分 エマム・アシュール→ラーミー・ラビーア76分 モスタファ・ズィーコ→アーメド・サイード76分 モハメド・サラー→ハムザ・アブデルカリム88分 アフメド・ファトゥー→カリム・アフェズ89分 ハムディ・ファティ→イブラヒム・アデル