「幸せ」とは何なのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「幸せ」かを決める基準

「幸せになりたい」

そう思わない人はいないだろう。

だが、いざ「今、自分は幸せか？」と聞かれると、答えに迷う人は多い。

お金があれば幸せなのか。自由な時間があれば幸せなのか。人から評価されれば幸せなのか。

もちろん、それらも大切だ。

しかし、本当に幸せな人を見ていると、ある共通点がある。

それは、「自分が本当にやりたいことができている」という実感を持っていることだ。

たとえ忙しくても、たとえ完璧な環境ではなくても、自分で選んだことに時間を使えている人は満足度が高い。反対に、人の期待や世間の基準ばかりを追いかけていると、何かを手に入れても満たされない。

あなたは本当にやりたいことに時間を使えているのだろうか。

幸福度を測定しよう

そのヒントになるのが、心理学で使われる「主観的幸福感尺度（SUH）」である。

自分で「幸福度」を計測しよう

「主観的幸福感尺度（SUH／Subjective Units of Happiness）」は、幸福や喜びの自己申告による尺度を表す心理学用語だ。「主観的」という言葉が用いられているのは、その測定が他の客観的要因ではなく個人の経験に基づいているためだ。この尺度では、自分が幸福かどうかを自分で判断するのである。

これは簡単に実践できる。一定の時間に行った活動について、その幸福度を「0（まったく幸福ではない）」から「10（最高に幸福である）」の尺度で評価する。

本書で紹介してきた他の演習と同じく、他に特に何かをする必要はない。考えすぎないようにして、自分の気持ちを書き留めよう。次に他の活動をしたら、再び幸福度を評価する。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

すると、意外なことに気づく。

本当に幸福度が高い時間は、人から評価されている時間とは限らない。

お金を稼いでいる時間とも限らない。

幸せとは、誰かが決めるものではない。

肩書きや年収で決まるものでもない。

自分が本当にやりたいことに、どれだけ時間を使えているか。

その積み重ねこそが、人生の幸福度を決める最も大切な基準なのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）