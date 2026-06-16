「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「優秀でも、付き合わない方がいい人」の特徴はありますか？

――SNS上では、よく「学歴」が話題になります。田丸さんは高校時代、塾に行かずに現役で東大合格したなどのエピソードがありますよね。いろんな年代の人に向けて書き方講座を行うなど、これまでの経験から、「優秀でも、付き合わない方がいい人」の特徴を教えてください。

中長期的に物事を考えて、人と付き合う

田丸雅智氏：上から目線の人、高圧的な人でしょうか。

どれだけ優秀でも、人として尊重し合えない相手とは、中長期的に関係が破綻すると思います。

仕事の能力が高くても、相手を下に見る人とは、どこかで必ず無理が出る。

嫌な気持ちは、こちらのパフォーマンスの低下にもつながり得ます。

だから僕は、たとえ足りていないところがあったとしても、一緒に歩んでいける人の方がいいなと思っています。

素敵な方とご一緒すると、こちらも心が燃えますね。

――「優秀な人と付き合うべきだ」と言われることは多いですが、本当に大切なのは、能力の高さそのものではないのかもしれませんね。『小学生でもできる言語化』の中でも、自分の気持ちだけでなく、相手の立場や考えを想像し、言葉にすることの大切さが繰り返し語られていますよね！ 人間関係は、個人の能力だけでは続きません。だからこそ、目の前の人を一人の人間として見て、丁寧に言葉を交わせる人を大切にした方がいいんだなと感じました。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）