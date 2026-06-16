¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢°úÂà»î¹ç¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¡×·èÄê¡Ä£·¡¦£·¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£µÆü¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¡°úÂàµÇ°»î¹ç¡×¡Ê£·¡¦£·¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¼çÍ×ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£´ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤·¤¿³ÊÆ®µ»¥¸¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¸¥à¡×¤Çº´»³¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢£±£¹£¹£µÇ¯£··î£±£µÆü¤Ë£´ÂåÌÜ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£²Ç¯£±£²·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤ËÆþÃÄ¡£°Ê¸å¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡¢¡Ö£Â£Å£Ó£Ô¡¡£Ï£Æ¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ê£ò¡¥£±£±¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£·¡¦£¶¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡Ö£··î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤¬£··î£±£µÆü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇ¯¿ôÅª¤Ë¤Ïº£Ç¯¤¬£³£°Ç¯¤Ç£³£±Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤À¤±¤É¤âÍèÇ¯¤Î£··î¡¢£³£°Ç¯¤ä¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯°úÂà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££±»î¹çÌÜ¤Ï£Á£Å£×¤Î¡È¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡É¥È¥à¡¦¥Ó¥ê¥ó¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½é»²Àï¤È¤Ê¤ë±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ó¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê£±£¹£¸£±Ç¯£´¡¦£²£³Â¢Á°¹ñµ»´Û¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë£±£µºÐ¤Ç±Ñ¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¤Ï²¤½£¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤ÈÅ¾Àï¤·¡¢¸½ºß¤Ï£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Õ¾¢¤Î½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬´öÅÙ¤âÌ¾¾¡Éé¤òÅ¸³«¤·¤¿¥¥Ã¥É¤µ¤ó¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Ó¥ê¥ó¥È¥óÀï¤Ï¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£²»î¹çÌÜ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¸¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£½éÂå¸×¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡£½éÂå¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¥³¡Ë¡¢£²ÂåÌÜ¡Ê¥¨¥Ç¥£¡¦¥²¥ì¥í¡Ë¡¢£³ÂåÌÜ¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡¢ÎòÂå¤Î¡È°Å°Ç¤Î¸×¡É¤¬¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ÇË½¤ì²ó¤ê¡¢£´ÂåÌÜ¥¿¥¤¥¬¡¼¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¤Î¤¬£´ÂåÌÜ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡££°£¹Ç¯¤Î£´¡¦£µÎ¾¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ù¥ë¥È¡¦¥³¥ó¥È¥é¡¦¥Þ¥¹¥«¥é¡É¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃ¦¤®¡¢¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥á¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÏÁÇ´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¡¼¤È¡¢´öÂ¿¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡££´ÂåÌÜ¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¡¢£´ÂåÌÜ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Î½ÉÌ¿¤ÎÂÐ·è¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¢¡£·¡¦£·¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë·èÄêºÑ¤ßÂÐÀï¥«¡¼¥É¡ÊÁ´»î¹ç¤È»î¹ç½ç¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡¡¢§¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯°úÂà»î¹çµ¡¡£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¡£ö£ó¡¡¡È¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡É¥È¥à¡¦¥Ó¥ê¥ó¥È¥ó
¡¡¢§¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯°úÂà»î¹ç¶¡¡£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¡£ö£ó¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼£É£Ö