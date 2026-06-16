数学の「なぜわからなくなるのか？」がわかるようになる「考え方」を伝授！13個の「発見的問題解決法」で「発見する数学」の楽しさへ

わからない理由がわからない……近年の数学力の顕著な低下、さらに算数・数学嫌いという人も多くいます。これは、いったいなぜでしょうか。

「やり方」の暗記に偏った教育の影響で、試行錯誤を通じた理解が欠如したり、公式の暗記に頼る傾向が強まった結果、「問題を解決しようとする能力」が低下しているのではないか、そう指摘するのが、45年以上にわたって数学教育に携わってきた数学者の芳沢光雄さんです。

「数学は“13個の考え方”で理解できる！」として、13個の「発見的問題解決法」を、パズル問題・あみだくじ・じゃんけんなどの豊富な実例から、その思考プロセスを解説。さらに、算数から中学・高校・大学への数学へと段階的に発展させていきながら、さまざまな学問分野への応用までを解説した『数学の考え方 発見的問題解決法ーーひらめきを生む思考へ』が注目されています。

「わからない理由がわからない」に答える、この画期的なこの本から、まずは13個の「考え方＝発見的問題解決法」をご紹介します。

数学の考え方と発見的問題解決法

現代ビジネスの3月30日の記事「解法の暗記が＜数学への苦手意識＞を作っている！？ただし、解法に至るヒントを得るために暗記しておきたいキーワードはあります！」において、筆者は次のことを述べた。

「やり方」の暗記だけの学びは問題であるが、発見的問題解決法における個々の項目は、暗記だけしておくこともプラスである。その要点は、発見的問題解決法は「やり方」ではなく「考え方」なのである。なお、発見的問題解決法は人それぞれによって分類は異なるが、筆者としては次の13個を考えている。

・帰納的な発想を用いる。

・定義や基礎に戻る。

・背理法を用いる。

・条件を使いこなしているか。

・図を用いて考える。

・逆向きに考える。

・一般化して考える。

・特殊化して考える。

・類推する。

・兆候から見通す。

・効果的な記号を使う。

・対称性を利用する。

・見直しの勧め。

そこで、今回と次回の2回に分けて、「帰納的な発想を用いる」から「逆向きに考える」までの6項目について、「一般化して考える」から「見直しの勧め」までの7項目を次回に紹介するものとする。

この13個の発見的問題解決法は応用も広く多様であることを述べるが、紙幅の関係で軽く触れる程度になることをお許しいただきたい。

帰納的な発想を用いる

「ゆとり教育」では、「筆算による掛け算の学びは2桁同士のそれで終わり」となったときから、筆者はドミノ倒し現象やボックスティッシュの構造を例にして、3桁同士の掛け算の理解が重要であることを一貫して訴えてきた。要するに、各自然数n＝1、2、3、4、5、…について成り立つ性質P(n)の理解には、「n＝3」の場合の理解が大切であることを訴え続けたのである。

発見的問題解決法は応用も広く多様である

昔から女性に人気のある3連リングは上図のようになっている。3連リングを初めて見て知ったときに、似た構造の4連、5連、6連、7連…のリングも考えられると悟った。実は、2000年頃に、針金で作った7連のバングルが流行り、それを1000円ぐらいで購入して、今でも教材として保管している。

どのご家庭にもある押すと石鹸が出るポンプ式石鹸入れは、帰納的な発想で説明できる便利な物だろう。帰納的な発想で説明できる商品で、まだ発明されてないものがあるような気持ちである。

定義や基礎に戻る

2023年度の全国学力テスト算数（6年生）では、次の問題が出題された。

上図のように、上の直線と下の直線が平行なテープに、2つの三角形（○お）と（○か）がある。このとき、以下の1、2、3、4から適切なものを選ばせる4択問題である。ただし、「その番号を選んだわけを、言葉や数を使って書きましょう」という説明文を書かせることも含まれている。

1：（○お）の面積のほうが大きい。

2：（○か）の面積のほうが大きい。

3：（○お）と（○か）の面積は等しい。

4：（○お）と（○か）の面積は、このままでは比べることができない。

もちろん、この問題の正解は「3」で、「それらの底辺と高さは等しく、三角形の面積公式は『底辺×高さ÷2』だから」とか、簡単に「それらの底辺と高さは等しいから」などと書けばよい。

ところが、この問題の正答率は21.1％であった。この問題はマスコミからも注目されたが、正直な気持として「理由まで書かせる問題だし、公式を暗記していても『底辺』と『高さ』の意味が曖昧（あいまい）な児童が多い現状を鑑みれば、4択問題としても仕方がない結果だろう」と冷めて捉えた。定義や基礎に戻って考えることは、算数から大切である。

選挙の度に登場する比例選挙で使われるドント方式について、1990年代に政治学の研究者から質問を受けた。ドント方式は各政党の得票数を次々と1、2、3、4、5、…で割っていった表の中で決めるのであるが、現実問題として表の中の商は一致するものはない。一応、それを仮定して次の性質を証明した回答をしたことを思い出す。

性質 ドント方式による比例選挙で、2つの政党X、Yが別々に選挙を行うときの得票数をそれぞれx、yとし、また当選人数をそれぞれa、bとする。もしXとYが合併してZという政党を作り（他の政党は変更なし）、Zの得票数がx＋yになるとすれば、Zの当選人数はa＋bまたはa＋b＋1になる。

この証明は当時出版した拙著で簡単に述べ、その後拙著『新体系・高校数学の教科書（上）』にきちんとしたものを載せ、最近では数研出版の『基礎からの数学II＋B＋C』（2023年発行、第2刷）にも転載されたことを思い出す。

最近、いろいろな社会問題がクローズアップされる度に思うことであるが、「法律に照らすとどうなのか」「この件は合法かも知れないが、社会人として許されることなのか」というような事例がよく目につく。実は、大学教員45年間の思い出の中で、社会の法律から逃避する心理によって、数学に対する関心を深めた学生に何人も出会ったことを思い出す。

背理法を用いる

背理法とは、仮定から結論を導くために、結論を否定して推論を積み重ねて矛盾を導いて、結論の成立をいう証明法である。

筆者は本務校として勤務した城西大学理学部数学科と東京理科大学理学部数学科の合計22年間で、推薦入試の面接は毎年のように行った。そのうちの半分近くで「背理法はどのようなものですか」という質問をしたが、判で押したように「√2が無理数であることを説明します」という回答だけが返ってきたことを懐かしく思い出す。

凶悪犯罪が起きたとき、容疑者に浮上したA氏は、事件が起きた時刻に事件の場所とは離れた場所にいた「アリバイ」の成立も背理法である。それは次のような構造になっている。

A氏が犯人でないことを証明する→A氏が犯人ならばA氏は事件の時刻に事件現場にいる→ところがA氏はその時刻に遠く離れた場所にいることが証明された→矛盾→A氏は犯人でない。

最近は洋室だけの家も多くなったが、多くの家には和室の部屋もあるだろう。畳は、

たて：横＝1：2

という辺の比をもつ長方形である。

ある人は8畳の部屋の角に、大きな花瓶を2つ置くため2カ所の半畳のスペースをとって、そこを板の間に変更することを考えた。

下の左図の（ア）のように変更すると、7枚の畳を敷くことができるが、右図（イ）のように変更すると7枚の畳を敷くことができそうにない。なぜ、できないのだろうか。

説明（イ）のように変更しても、7枚の畳を敷くことができるとする。

いま下図の（ウ）のように、○と×が隣り合わないように書き込んでみる。

図（ウ）に7枚の畳を敷くことができるとしたので、○と×を書き込んだ下図の（エ）の畳7枚を使って、図（ウ）に〇と×をぴったり合わせるように敷けることになる。

それゆえ、図（ウ）には○が7個、×が7個あることになる。

ところが、図（ウ）にある〇と×を数えてみると、○が6個、×が8個である。矛盾。したがって、（イ）のように変更すると7枚の畳を敷くことができないのである。

条件を使いこなしているか

一般にn個の変数に関するいくつかの1次不等式で表される領域の範囲で、与えられた1次式を最大、あるいは最小にする状況を決定する問題を「線形計画問題」という。

nが2だけでなく3の場合の例も拙著『新体系・高校数学の教科書（上）』では取り上げたが、与えられた領域の端点が要点となる。単体法という解法では一般のnでも同じで、現在では計算機を用いて、最大売上高や最小仕入額を求める現実の問題に応用されている。

線形計画問題での1次不等式や1次式のような、堂々と表に現れている「条件」はもちろん大切である。

しかし、筆者が、発見的問題解決法での「条件を使いこなしているか」と考える内容は、与えられた条件に隠れたところにある“条件”で、問題解決のための決め手となるものである。これは応用面でも数学としても同じである。いくつかの話題を紹介しよう。

先日、介護施設で親の介護をしながらテレビを眺めていると、体操競技が放送されていた。昔から筆者は「陸上競技や競泳のようにもともと順序付けられた数字で競うスポーツと違って、美で競うスポーツでは審判による採点法が複雑で難しい」と思っていたが、結局のところ難しい専門用語が付いている高難度の技がものをいうと若干冷めて捉えていた。

ところが、一瞬、「面白いことを述べられたな」とテレビ画面に集中したことがあった。それは解説者の方が、「コーチが採点表にある加点法を分析して、高得点になるように選手の演技を組み立てていく」という姿勢を述べられたことである。

ようするに、演技から採点が決まるという見方から、採点表から演技を決めるという見方に変わった点が面白かったのである。

1990年代後半の日本は、長引く景気低迷から超低金利の状態が続いていた。銀行の定期預金も郵便局の定期貯金も、1か月ものでも1年ものでも年利率0.3％ぐらいの水準であった。

ところが、郵便局の定期貯金を上手に利用すれば、仮に1ヵ月ものや1年ものの年利率が0.012％であったとしても、年利率1.2％の利息を得る裏技があった。そのような方法での預金は1999年から規制されたが、要点は「国などの債権債務等の金額の端数計算に関する法律によって、1銭は1円に切り上げられる」という点であった。

数学マークシート式問題に関しては昔から批判してきた筆者であるが、「論述」ではなく「やり方」の暗記に偏ってしまう点が問題だと捉えている。

たとえば、いくつかの文字変数からなる恒等式の計算で、解答の□には1つの整数が入る問題の場合、文字変数に具体的な数を代入する裏技によって答えは100％求まってしまうのである。しかも、機械で採点することもあって、裏技で正解を求めたか否かは採点側には分からないのである。もちろん、裏技に関しては近似値から正解に迫る方法ほか、いろいろある。

筆者は、1990年代半ばから200校を超える小中高校で出前授業を行ってきたなかで、「あみだくじの仕組み方」「膨大なデータによるじゃんけんの有利な方法」と並んで、「誕生日当てクイズ」は生徒からよく受ける題材である。

質問 生まれた日（の数）を10倍して、それに生まれた月（の数）を加えて下さい。その結果を2倍したものに生まれた月（の数）を加えると、いくつになりますか。

解説 生まれた月をx、生まれた日をyとすると、この質問では

（10×y＋x）×2＋x＝3×x＋20×y

を尋ねている。そして、次のように考えると、誕生日の月と日が見付かる。

答えの3×x＋20×yを20で割った余りは、3×xを20で割った余りと等しくなる。xは1以上12以下の整数なので、それらの余りは全部異なることがわかる。

実際、3、6、9、…、36それぞれを20で割って余りを求めると、すべて異なる。それを用いると、xの値が判明する。そこで、yの値も判明するのである。

筆者のゼミナール出身者で見知らぬ人とすぐに打ち解ける何人かがいるが、皆、きっかけは筆者による誕生日当てクイズであり、楽しいものを考え出した頃を想い出す。

図を用いて考える

冒頭で紹介した前回の記事において、「図を用いて考える」に関しては次のように4つに分け、それぞれの簡単な例を紹介した。

（ア）図を描くことによって、ミスの無い思考をする。

（イ）実際の図形の検討したい部分を扱い易い大きさに表現する。

（ウ）良いアイデアを生み出すためのヒントを模索する。

（エ）各種の統計的なデータを整理して何らかの傾向をつかむ。

本項では、（ア）と（ウ）に関する新たな応用例を1つずつ順に紹介しよう。

・信頼性工学に「故障の木」というものがある。これは「ORゲート」と「ANDゲート」を組合せてトラブル等の原因を探るときに便利なものである。

・複数の問題を抱えたとき、意外と難しいのが「優先順位」の付け方である。そのようなときは、「重要性」と「緊急性」の2次元平面によって冷静に考えると良いだろう。

下図において、I、II、III、IVの順番に行うのである。

逆向きに考える

大学教員人生45年間で、多くの楽しい思い出がある。その中の一つに、幼少の頃から誰もが遊んだと思われる「迷路ゲーム」について、桜美林大学のゼミナール時に話し合ったときがあった。

幼少の頃の懐かしい思い出として皆が話しているとき、筆者が「あのゲームは目的地から出発点に向けて逆に辿ると、直ぐに解決して面白かったな」と話したとき、中国からの留学生が「先生、中国の子ども達の間では、その方法は禁止ということでやっていますよ」と指摘されたことである。

もちろん大人向けの迷路ゲームでは、逆向きに辿っても簡単には解決できないように設定されている。

新幹線→在来線特急→ローカル線普通列車を乗り継いでA地点からB地点に向かう列車時刻を調べるとき、

B地点に間に合うように到着するギリギリのローカル線普通列車→その普通列車に間に合うギリギリの在来線特急→その特急に間に合うギリギリの新幹線

の順に調べると、無駄のない検索になる。

そのように、日常生活でも「逆向きに考える」ことはいろいろな場面で効果的であるが、数学の問題も含めて「問題を解決するには〜がわかれば、あとは大丈夫」というような〜が見つかることがある。

その過程では、「問題を解決するには何が分かればよいだろうか」というように、逆向きに考えているのである。これを、もう少し詳しく考えてみよう。

Aを問題の仮定（出発点）として、Bを問題の結論（目的地）とする。AからBに向かっての道筋は思いつかないが、BからAを眺めているとき、BとMは同値、すなわちBとMは本質的に同じことで、「BならばM」も「MならばB」が示せるMの存在に気付いたとする。

さらに、MとNは同値、すなわちMとNは本質的に同じことで、「MならばN」も「NならばM」が示せるNの存在にも気付いたとする。この段階でAからNが導けたならば、結局、AからBは導けたことになる。

本年6月18日に刊行される、13個の発見的問題解決法をメインにした『数学の考え方 発見的問題解決法――ひらめきを生む思考へ』では、「逆向きに考える」に関しても面白い問題を紹介する予定である。

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