ポーラ美術館×フェイラー初コラボ！モネとルノワールの名画ハンカチが登場

アート好きもフェイラーファンも見逃せない特別なコラボレーションが実現しました。ポーラ美術館とフェイラーが初めてタッグを組み、クロード・モネ《睡蓮》とピエール・オーギュスト・ルノワール《アネモネ》をモティーフにしたオリジナルハンカチを発売。モネ没後100年・開館25周年記念展の開催を記念した特別なアイテムは、名画の美しさとフェイラーならではの上質な織りが融合した、毎日持ち歩きたくなる一枚です。

名画の世界を織りで表現した特別な一枚

今回登場するハンカチは、1948年創業のドイツ・フェイラー社による伝統的なシュニール織で仕立てられています。

作品ごとに130色もの糸から最適なカラーを選び抜き、繊細な織りによって名画の世界観を丁寧に再現。

さらにゴールドとシルバーの糸をアクセントとして使用することで、水面に映る光や花々のきらめきを美しく表現しています。

フェイラーならではのふんわりとした肌触りと高級感のある風合いは、使うたびに心を満たしてくれそう。日常使いはもちろん、自分へのご褒美やアート好きな方へのギフトにもぴったりです。

sanrio houseがルクア大阪へ西日本初出店！限定カラーアイテムをチェック

モネとルノワールをモティーフにした全2種

ポーラ美術館×フェイラー オリジナルハンカチ《睡蓮》



価格：3,520円（税込）

印象派を代表するモネの名作《睡蓮》をデザイン。水辺のやわらかな光と色彩が織りによって美しく表現されています。

モティーフ：クロード・モネ《睡蓮》

サイズ：約25×25cm

ポーラ美術館×フェイラー オリジナルハンカチ《アネモネ》



価格：3,520円（税込）

鮮やかな花々が印象的な《アネモネ》をモティーフに採用。華やかで優雅な雰囲気が魅力の一枚です。

どちらも約25×25cmの使いやすいサイズで、バッグに忍ばせるだけで気分が上がりそう♡アート作品をより身近に感じられるアイテムとなっています。

モティーフ：ピエール・オーギュスト・ルノワール《アネモネ》

サイズ：約25×25cm

販売情報と展覧会もチェック

クロード・モネ《睡蓮》1907年、ポーラ美術館

ピエール・オーギュスト・ルノワール《アネモネ》1883-1890年頃、ポーラ美術館

販売開始は2026年6月17日（水）9時から。ポーラ美術館ミュージアムショップおよびオンラインショップにて購入できます。

また、《睡蓮》は「あたらしい目―モネと21世紀のアート」展、《アネモネ》は同時開催のコレクション展「セザンヌ・レジェンド」で鑑賞可能です。

実際の作品を鑑賞したあとにハンカチを手に取れば、より深く作品の魅力を感じられそうです。

※フェイラーの店頭および公式オンラインショップでの販売はございません。

※ミュージアムショップでのお取り置きは承っておりません。

※予定数に達し次第、予告なく販売を終了することがございます。

※転売目的でのご購入はご遠慮願います。

暮らしの中で名画を楽しんで

ポーラ美術館とフェイラーによる初のコラボレーションは、アートと日常をつなぐ特別な企画。名画の美しさを気軽に持ち歩けるハンカチは、使うたびに心を豊かにしてくれそうです。

上質なシュニール織と印象派の名作が出会った限定アイテムは、アートファンはもちろん、フェイラーコレクターにも注目の一品。気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪