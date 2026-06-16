「どうなるんだ日本は？」高橋克実、主演舞台に心境 井上ひさしさん作『花よりタンゴ』
俳優・高橋克実（65）が、こまつ座第158回公演『花よりタンゴ』に挑んでいる。このほど大阪市内で取材会に出席し、見どころを語った。
【写真】高橋克実が挑む こまつ座第158回公演『花よりタンゴ』の場面カット
同作は、敗戦で価値観や立場が一変した社会を、井上ひさしさんならではの切り口で描く。戦後の銀座のダンスホールを経営する元男爵家の四姉妹と、その男爵家の元使用人で闇成金になった男の物語。22年ぶりの上演となり、栗山民也氏が演出する。
主演する高橋は「今の日本の状況と、捉えようによっては同じような状況」だとし、“混沌”というワードを織り交ぜ「これからどうなるんだ日本は？」と、作品に込められたメッセージをアピール。また、65歳にして「演劇学科の生徒になったよう」と稽古（けいこ）を表現し、充実感をにじませた。
それほど、井上さん、演出の栗山氏は、高橋にとって大切な存在。「（高橋が20代後半の頃）演出家を生業（なりわい）にしている方で、初めて会ったのが栗山さん」と振り返り、「僕は小劇場、ちょっとアングラ系だったので、ジャージで裸足、頭に鉢巻なんかを巻いて稽古場に臨んでいたんです」と回顧。結婚式や靴紐を結び直すシーンがあり、「なんで裸足でやってるの？」「ジャケット着てやらなかったらできない」と教えられたと明かした。
東京公演、山形公演、岩手公演を終え、石川公演（能登演劇堂、6月20日・21日）を経て、大阪・新歌舞伎座で6月26日〜28日に上演。新歌舞伎座に初出演ともなる高橋は「今観るべきお芝居」と力を込め、来阪に意気込んだ。
共演は、朝海ひかる、南沢奈央、大原櫻子、平体まひろ、尾上寛之、枝元萌、朴勝哲、大田真喜乃。
【写真】高橋克実が挑む こまつ座第158回公演『花よりタンゴ』の場面カット
同作は、敗戦で価値観や立場が一変した社会を、井上ひさしさんならではの切り口で描く。戦後の銀座のダンスホールを経営する元男爵家の四姉妹と、その男爵家の元使用人で闇成金になった男の物語。22年ぶりの上演となり、栗山民也氏が演出する。
主演する高橋は「今の日本の状況と、捉えようによっては同じような状況」だとし、“混沌”というワードを織り交ぜ「これからどうなるんだ日本は？」と、作品に込められたメッセージをアピール。また、65歳にして「演劇学科の生徒になったよう」と稽古（けいこ）を表現し、充実感をにじませた。
東京公演、山形公演、岩手公演を終え、石川公演（能登演劇堂、6月20日・21日）を経て、大阪・新歌舞伎座で6月26日〜28日に上演。新歌舞伎座に初出演ともなる高橋は「今観るべきお芝居」と力を込め、来阪に意気込んだ。
共演は、朝海ひかる、南沢奈央、大原櫻子、平体まひろ、尾上寛之、枝元萌、朴勝哲、大田真喜乃。