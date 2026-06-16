89歳迎えた伊東四朗、近影が話題「若々しい」「お元気そうで何より」 さだまさしが2ショットを公開
15日に89歳の誕生日を迎えた俳優の伊東四朗が同日、歌手・さだまさし（74）のインスタグラムに登場。2ショットで公開された近影が話題になっている。
【写真】「若々しい」さだまさしが公開した89歳伊東四朗の近影
さだは「89歳お誕生日おめでとうございます」と、ばったり会ったという伊東との写真をアップ。「『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきました」と明かし、「この写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）本当に本当におめでとうございます」とお祝いした。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「いつまでもお元気でいらしてくださいね」と祝福の声を中心に、「お顔がみれてうれしい」「ホントにお元気そうで何より」「笑顔が素敵」「89歳のお肌に見えないです！若々しいお肌」と伊東の近影に注目する声も寄せられた。
【写真】「若々しい」さだまさしが公開した89歳伊東四朗の近影
さだは「89歳お誕生日おめでとうございます」と、ばったり会ったという伊東との写真をアップ。「『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきました」と明かし、「この写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）本当に本当におめでとうございます」とお祝いした。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「いつまでもお元気でいらしてくださいね」と祝福の声を中心に、「お顔がみれてうれしい」「ホントにお元気そうで何より」「笑顔が素敵」「89歳のお肌に見えないです！若々しいお肌」と伊東の近影に注目する声も寄せられた。