伊東四朗（2021年撮影） （C）ORICON NewS inc.

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　15日に89歳の誕生日を迎えた俳優の伊東四朗が同日、歌手・さだまさし（74）のインスタグラムに登場。2ショットで公開された近影が話題になっている。

【写真】「若々しい」さだまさしが公開した89歳伊東四朗の近影

　さだは「89歳お誕生日おめでとうございます」と、ばったり会ったという伊東との写真をアップ。「『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきました」と明かし、「この写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）本当に本当におめでとうございます」とお祝いした。

　この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「いつまでもお元気でいらしてくださいね」と祝福の声を中心に、「お顔がみれてうれしい」「ホントにお元気そうで何より」「笑顔が素敵」「89歳のお肌に見えないです！若々しいお肌」と伊東の近影に注目する声も寄せられた。