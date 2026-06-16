パット時にボールの傾斜がわからないときは真っすぐで勝負すべき理由とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

パット時にボールの傾斜がわからないときは真っすぐで勝負すべき理由

判断不能の場合は真っすぐで勝負

「傾斜はTゾーンで確認しましょう」といいましたが、ボールの後ろからは見なくてもいいと言っているわけではありません。パッティングをするときには、当然ボールのところに行くわけですから、そのとき、自分の読みが正しいかどうか確認を。ただし、ここで迷ったら、Ｔゾーンで得た情報を信じること。

また、Ｔゾーンから見ても、ボールの後ろから見ても傾斜がよくわからない時は、「“ド”真っすぐ」の可能性があります。「“ド”真っすぐ」の場合、スライスにもフックにも見えることがあるからです。だから、迷ったら、ストレートラインだと思って打つのもひとつの方法です。

このようにラインを読み、その読み通りにパッティングをして自分の読みが正しかったかどうかを検証する。この積み重ねが、感性を育てます。だから、一つひとつのプレーを疎かにしないで、しっかり感性を磨いてください。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也