一軍復帰登板が痺れる場面だったのは、むしろ「ツイてる」と感じた話！！巨人、高梨雄平投手の連載日記【ナシさんのアリな話 鉄腕奪取】第25回

まだまだ自分のベストは出せる！

一軍の舞台で、必死に投げています

『ラブすぽ』読者のみなさん、読売ジャイアンツの高梨雄平です。

今回は今シーズン3回目のコラム。 前回から1カ月ほど間隔が空きましたが、その間にいろいろなことがあったので、ここに書いていきたいと思います。



開幕直後のコラムで「ようやく良い感覚になってきた」ということを書きましたが、そこからファームで5試合に投げて、5月1日に一軍に復帰しました。

正直に言うと、開幕時点ではここまで早い一軍復帰は想定していませんでした。

3月22日のライブBPが散々な出来で、そこから1週間でアプローチをガラッと変えたことで感触が良くなった話は以前のコラムでも書きましたが、それでも「一軍で投げられる状態」までもっていくのはもう少しかかるかな……と思っていたからです。

もちろん、自分の状態を見ながらではありますけど、当初のイメージは「夏前くらい」。

ただ、一軍に上がるか上がらないかっていうのは、僕が決めることではありません。

僕自身の状態だけでなくチーム状況、一軍にいる選手の調子、いろんな状況を鑑みて、首脳陣が判断することです。

その中で、怪我をする前のいろんなものを思い出したり、ゲーム勘だったり、そこから新しいものをつくっていく作業は絶対に必要なんですけど、それを二軍ではなくて一軍でやれる状況っていうのは、全然違います。

想定より早かったのはたしかですけど、やっぱり「一軍の感触」「一軍で戦うこと」は一軍で投げていかないと掴んでいけない部分も多いんです。

だから、今は必死です（笑）。

患部の痛みはもうないですし、不安もそこまでなかったですけど、昨年から今年初めにかけて「痛いまま投げ続けていた」感覚は残っている。

そのぶん、踏み込みの強さだったり、「無意識」に自分でブレーキをかけてしまう箇所をどう取り除いていくか。

そのうえで、一軍で投げるとやっぱり体の変化だったり、フォームひとつとっても「もうちょっと、こうしたほうがいいかな」みたいな部分も出てくる。

今年に関してはリハビリ中だったので春季キャンプも例年よりしっかりやれていない部分もある。

そういう「開幕前にやっておくべきこと」を消化できていないので、そこも補完しつつシーズンを戦わなければいけない。

やることは多いですし、一軍なのでしっかり結果も残さなきゃいけない――。

だから、必死なんです（笑）。

やっぱり「東京ドームの歓声」は最高

もう一度と言わず、何度でも味わいたい！！

そういう意味では復帰一発目の登板がなかなか痺れる場面だったのも、良かったなと思っています（※5月1日の阪神戦、2点リードの8回裏2死二、三塁で一軍復帰登板し、2者連続三振）。

たまたま一軍に復帰したのがあの日で、ああいう展開になって、僕に出番が回ってきた。

「一軍復帰はもっと楽な場面のほうが……」みたいな考え方もあるかもしれないけど、僕としては最初からああいう場面で投げられたことが、今につながっている気がします。

だから、復帰登板があの場面だったのは、むしろ「ツイてる」。 そう思っています。

もちろん、一軍で投げていく中で「もっとこうしておけばよかったな」「アレもやっておけばよかったな……」みたいに思うことは沢山あります。

でも、それを言っても過去に戻れるわけじゃないし、「じゃあ今からでもやっておこう」と切り替えてやるしかない。

今の自分のパフォーマンスにも全然納得はしていません。

もっとやれる、もっとベストがある。

そういう思いはプロ入り前からずっと持ち続けていますけど、今も「怪我をする前に戻す」のではなく、まだまだ伸びる感覚があります。

それを追い求めながら、一軍の中で必死に食らいついてやっています。

前回のコラムで長野（久義）さんの引退試合で感じた「歓声の力」のことを書きましたが、一軍に復帰して、改めてそれを実感しているんです。

やっぱり、「東京ドームの歓声」は最高ですよ。

あの時感じた、大歓声。 あれを、もう一度と言わず何度でも味わいたい。

それは自分の中でも大きなエネルギーになっているし、今の「なんとか食らいついて、さらにベストにもっていく」という僕自身のモチベーションになっています。