昭和大好き15歳の仰天コレクション！駄菓子屋の懐かしい“アレ”に「家にこれあるの？」

6月13日（土）に『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の2時間スペシャルが放送された。

今回は“昭和を愛する博士ちゃん”こと15歳の森川蓮生くんが登場。自宅のコレクションを見せた一幕では、“駄菓子屋にあった懐かしいモノ”が登場し、「家にこれあるの？」とサンドウィッチマンの富澤たけしは仰天していた。

【映像】レトロ好き先輩もびっくり！昭和を愛する博士ちゃんのコレクション

今回は蓮生くんが、全国各地のレトロ自販機を集めている川戸悠暉さん＆啓暉さん兄弟のもとを訪れた。

川戸さんの倉庫には、「日本に現存するのは1台だけ」と噂される激レア自販機などが置いてあり、蓮生くんは大興奮。

すると蓮生くんはスマートフォンを取り出し、川戸さんたちに「こういうのが売ってた」と自宅のコレクションの写真を見せた。そこに写っていたのは、昔駄菓子屋に置いてあったガムの陳列棚で、これを見た川戸さんたちは「すごいですね」「あれかな、レジの横にあった」と目を輝かせる。

マニアックすぎる蓮生くんのコレクションに、スタジオの富澤は「家にこれあるの？」と驚いていた。