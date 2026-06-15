ノンネイティブとグラミチ、最上級のロロピアーナ生地を使用したイージーパンツ発売

「ノンネイティブ（nonnative）」が、「グラミチ（Gramicci）」とのコラボレーションシリーズから、最もプレミアムなモデルを発表した。ロロピアーナ（Loro Piana）社製の「365」メリノウールファブリックを用いたパンツ2型を、6月20日に発売する。

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「365」メリノウールは、「365日、いつでも快適に着られる」ことをテーマに、17ミクロンという極めて細い「Super130'sメリノウール」を綾織りした最上級のファブリック。表面の毛羽を丁寧に処理するクリアカット加工を施すことで、シルクのような光沢感と滑らかな肌ざわりを実現している。

コラボシリーズの新作として、ワイドストレートシルエットのイージーパンツ「WALKER ST EASY PANTS」（6万1600円）と、イージーショーツ「WALKEREASY SHORTS」（5万600円）をラインナップ。昨年リリースしたモデルからのアップデートとして、生地の目付を「250g/m」から「260g/m」に変更し、腰元にキーループを追加したほか、「WALKER ST EASY PANTS」は裾にドローコードを施した。それぞれBROWNとBLACKの2色を用意する。

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◾️グラミチ：公式オンラインストア