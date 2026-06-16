TOPIX先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.5ポイント安の3996ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4075.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
4018.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
3999.60ポイント 15日TOPIX現物終値
3996.00ポイント 16日夜間取引終値
3961.72ポイント ボリンジャーバンド1σ
3911.60ポイント 5日移動平均
3904.78ポイント 25日移動平均
3903.00ポイント 一目均衡表・転換線
3901.75ポイント 一目均衡表・基準線
3847.84ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.90ポイント ボリンジャーバンド2σ
3774.13ポイント 75日移動平均
3741.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3733.97ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3516.16ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4075.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
4018.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
3999.60ポイント 15日TOPIX現物終値
3996.00ポイント 16日夜間取引終値
3961.72ポイント ボリンジャーバンド1σ
3911.60ポイント 5日移動平均
3904.78ポイント 25日移動平均
3903.00ポイント 一目均衡表・転換線
3901.75ポイント 一目均衡表・基準線
3847.84ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.90ポイント ボリンジャーバンド2σ
3774.13ポイント 75日移動平均
3741.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3733.97ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
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