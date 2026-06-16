16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.5ポイント安の3996ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4075.59ポイント ボリンジャーバンド3σ

4018.66ポイント ボリンジャーバンド2σ

3999.60ポイント 15日TOPIX現物終値

3996.00ポイント 16日夜間取引終値

3961.72ポイント ボリンジャーバンド1σ

3911.60ポイント 5日移動平均

3904.78ポイント 25日移動平均

3903.00ポイント 一目均衡表・転換線

3901.75ポイント 一目均衡表・基準線

3847.84ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3790.90ポイント ボリンジャーバンド2σ

3774.13ポイント 75日移動平均

3741.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3733.97ポイント ボリンジャーバンド3σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3516.16ポイント 200日移動平均



株探ニュース