　16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.5ポイント安の3996ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4075.59ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4018.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3999.60ポイント　　15日TOPIX現物終値
3996.00ポイント　　16日夜間取引終値
3961.72ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3911.60ポイント　　5日移動平均
3904.78ポイント　　25日移動平均
3903.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3901.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3847.84ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3790.90ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3774.13ポイント　　75日移動平均
3741.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3733.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3516.16ポイント　　200日移動平均

株探ニュース