ピンチに直面しながらも、大逆転を果たした家族の物語に迫る『斎藤佑樹の大逆転家族』。今回は、倒産危機の会社を立て直した三代目の“姉妹”。負けん気の強い姉と、元フレンチシェフの妹が未知への挑戦で大逆転を果たします。

■さいたま市の「吉田キャスト工業」へ

斎藤キャスターがやってきたのは、埼玉・さいたま市。

今回訪れたのは、「吉田キャスト工業」です。中へお邪魔すると…

斎藤キャスター

「すごいマシンがいっぱい。バッティングセンターにある機械みたいな」

そこへ…

「こんにちは！吉田舞衣と申します。よろしくお願いします」

大逆転の主役、吉田舞衣さん（31）。これらの機械を作っているそうですが、一体、何をする機械？

舞衣さん

「金属を溶かして、いろんな形に成形するための鋳造機という機械です」

■そもそも「鋳造」とは？

鋳造とは、熱で溶かした金属を型に流し込み、固めて形を作る加工技術のこと。フライパンやマンホールなど、様々なものが鋳造によって作られますが、こちらの会社では…

舞衣さん

「メインはジュエリーを作っているこの機械です」

斎藤キャスター

「このマシンを作ってるってことですか？」

舞衣さん

「そうです、このマシンを作ってます」

指輪などを鋳造できる専用機を製造。

ジュエリーメーカーなどに販売しているんです。

■緻密なジュエリー鋳造の仕組み



実際にどうやって作るか、見せてもらいます。

斎藤キャスター

「指輪の型ってこうなってるんですか」

舞衣さん

「ろうそくのろうみたいな原型、ブロックモールド法という工法で作られています」

ロウのような素材で原型を作り、それを柱に複数固定して、ツリーのような形を作ります。

その周りを石膏（せっこう）で固めたあと、原型のロウを溶かして指輪の形の空洞を作ります。

■上からの圧力と下からの吸引…緻密なデザインを表現

そしてここからが、鋳造機の見せ所。

石膏でできた型を、機械の下にセットして、その上に溶かす金属をセット。

金属を何百度という温度で溶かしたら、下の型に流し入れるのですが、ここが最大のポイント。

舞衣さん

「上から圧力をドンッとかけて下から空気を引っ張ってあげると、金属が入りやすい」

上からの圧力と、下からの吸引力によって、金属が細部まで行き渡り、小さく複雑な形や、緻密なデザインも表現できるんです。

金属が固まったら、水蒸気爆発で石膏を取り除きます。

斎藤キャスター

「おおお！結構くるんですねえ！」

石膏を落とし切ったら、あとは職人さんの手作業。

柱から切り離し、不要な部分を削り、磨き上げる。こうして、指輪は完成します。

■会社の歴史 元歯科技工士の祖父が創業

会社の創業者である、舞衣さんの祖父・義人さん。実はもともと歯科技工士でした。

歯の詰め物などを作る際に鋳造機を使っていましたが、海外製のものはとても高価。ならばと、自ら開発したのが、会社の始まりです。

そして「この技術はジュエリーに使えるのでは」とひらめき、ジュエリー専用の鋳造機も開発！すると…

舞衣さん

「13か国に代理店がある」

斎藤キャスター

「13か国！？」

繊細なデザインのジュエリーを、ハイクオリティーかつ効率的に生産できると評価され、海外にも輸出する、鋳造機メーカーへと成長していきます。

■入社のきっかけ 父を「論破」したくて飛び込んだ世界

現在、本社と大阪の工場を合わせて従業員は18人。そして…

舞衣さん

「社長やってます、父でございます」

稔さん

「吉田稔です。よろしくお願いします」

舞衣さんが紹介してくれたのは、父で2代目社長の稔さん。

幼い頃の舞衣さんは会社に入るつもりは一切ありませんでした。

ところが、入社のきっかけとなったのが、稔さんとのちょっと変わった関係性。

舞衣さん

「議論を交わすことが好きで、ポッと思った学生時代の案を『業界的にこれは無理だよ』とか言われた。業界も知らないし、論破できないなってなって…」

斎藤キャスター

「論破したかったんですね」

舞衣さん

「したかったんです」

■直面した危機 入社後にコロナ禍による経営悪化

大学卒業後、一度住宅メーカーで働きますが、いつかお父さんを論破したい！との思いで、3年後に入社。しかし、当時の経営状況は…

稔さん

「私の入社した頃はバブル、だんだん資金繰りが苦しくなったり（売り上げが）従来の3分の1とか」

バブル崩壊などから経営は悪化。さらに舞衣さんが入社した2020年は、コロナが流行…。

舞衣さん

「これ継げるのかな…終わっちゃうかも」

どうにか仕事を増やしたいけど、鋳造に関する知識も技術もない。そこでまず始めたのが…

舞衣さん

「父がずっと昔から書きためていた技術の記事みたいなのがあった。『こんなものが作れますよ』うちの機械では…という技術公開。それをHPに開示したい。自分でHPをイチから作るという…」

■変革への一手 1年半かけてHPを作り「技術公開」

本来、職人の技術は、競合にヒントを与えてしまうため、外に出さないもの。しかし、それをあえて公開することで、新たな取引先を開拓できないかと考えたのです。

1年半かけてホームページを作り、100件以上の記事を公開。すると、舞衣さんの狙い通り、問い合わせが舞い込むように！

しかし…

舞衣さん

「すっごいよくわからない案件ばっかりきた。無理難題な…私たちのジュエリーではないような業界からの問い合わせだったり、『また変な案件きたよ』といじられた」

そして、とある会社から「チタンのジュエリーブランドを作るために、専用の鋳造機を売ってほしい」という相談が。

舞衣さん

「チタンはものすごく（鋳造が）難しいといわれていて、上司に（鋳造機が）使えなくなってしまって、ホコリかぶっちゃうのは申し訳ないからやめなさいと」

さらに、相談をしてきた会社は鋳造分野は未経験。「機械を納めても、使う技術がないと難しい」と、会社の誰もが取引に反対したといいます。

■大逆転ポイント 上司の反対を押し切りチタンの可能性を開拓

ここから、大逆転ポイント！ 未知への挑戦が、会社を変革！

取引を反対された、舞衣さんですが…

舞衣さん

「できないとは言わずにいったんお話聞いてみようと思って。（取引先の）社長さんに会いにいくと『難しいからやりたいんだ』と言われて。その思いに負けて、上司の話を振り切って、注文をもらってきた」

負けん気の強い舞衣さんは、反対されると余計に燃える情熱タイプ！

■伴走の日々 約2年をかけ鋳造の知識をゼロからレクチャー

舞衣さん

「一緒に頑張ろうと言って、（鋳造機の）講習も1週間ぶっ通しで、一生懸命技術を学ぶわけですよ」

機械を納めるだけでなく、鋳造の知識から使い方までを、ゼロからレクチャー。およそ2年の歳月を経て、取引先は、チタン専門ジュエリーブランドを見事立ち上げました。

舞衣さん

「一緒に伴走した甲斐があったと思いますし、その上司は謝ってました」

斎藤キャスター

「ちょっとうれしそう」

舞衣さん

「お客さんと“やったね！”って言って」

■社内の変化 未知の課題に挑戦する空気

当時の様子を間近で見ていた先輩は…

先輩

「舞衣ちゃんがあまりにも羽ばたくので、みんなもちょっとずつ羽ばたき出して、会社全体が活気づいた」

そこから、周りの社員の考えも変わっていき、未知の課題に挑戦する空気が生まれていきます。

しかし、それだけでは終わりません。舞衣さんは、鋳造に対してある思いを抱きます。

舞衣さん

「このブロックモールド法は、傷ひとつ転写できる技術なのに、傷ひとつないジュエリーを作るために使われている。世の中には傷とかシワとかが、ステキなものもある。とにかく探して『これ鋳造できるんじゃない？』って」

■フランス帰りのアイデア 元料理人の妹・優衣さん

そして、大逆転ポイント！ フランス帰りのアイデア…鋳造で新たな世界へ。

舞衣さんの、さらなる挑戦を後押ししたのが…

優衣さん

「初めまして、妹の優衣と申します」

妹の優衣さん（27）。実は過去に、フランスで料理人をしていたことがあるんです。ところが…

優衣さん

「お客さんがいらしてくださって、お料理を出すと『おいしかったです』『ありがとうございます』と言ってくれる。“あ、よかったですね”くらいにしか思えなくて、私料理人向いてないと思い…」

■身近なものを鋳造 おすすめは「煮干しちゃん」

そうして会社の鋳造機を使って、舞衣さんと始めたのが…

舞衣さん

「おすすめは煮干しちゃんです」

斎藤キャスター

「うわすごい。あ、ちょっと重たい」

鋳造機の性能をアピールしようと、身近なものを次々と鋳造。写真をSNSにアップすると、2人が鋳造した“あるもの”が、これまでと全く別の業界へ発展するのです。

優衣さん

「じゃん！これです」

斎藤キャスター

「全くわからない…シイタケ！？」

■シイタケを鋳造 高級フレンチの「お皿」へ

料理人時代、季節によってお皿を変えていたことをヒントに、「シイタケをお皿にしたら面白い」と思いつき、鋳造。すると、とあるシェフから連絡があり、超高級フレンチで実際に使われることになったんです。

舞衣さんの思いと、優衣さんの発想が融合し、鋳造の新たな道を切り開きました。



■職人の仕事を増やし…業界を盛り上げるシステムを

さらに…

優衣さん

「盆栽です」

斎藤キャスター

「すごい！これめっちゃいいですね」

舞衣さんと優衣さん

「ありがとうございます！うれしいです」

斎藤キャスター

「ほしい」

こちらは、本物の盆栽を3Dプリンターなどを駆使して、サイズを小さく再現した金属の盆栽。会社があるこの地域は、盆栽の文化が盛んな町。この文化を世界的に盛り上げるきっかけを作ろうと、挑戦中の取り組みです。

舞衣さん

「私たちは職人さんに仕事を依頼して、職人さんのお仕事が増えれば、新しくやりたい人も増える。業界を盛り上げるシステムができるんじゃないかと考えているのがこのプロジェクトになります」

■売り上げは2倍に大逆転 情熱は続く

こうした活動で鋳造機の可能性を世界に発信。異業種との繋がりや、知名度アップに繋がり、会社の売り上げは、入社当時の2倍に大逆転したといいます。

2人の挑戦を見守る父は…

稔さん

「こういう雰囲気にしたかった。ベテランはその道のいろんな経験や知見もある。半面、邪魔になる時がある。常に世の中も変わってくるので、よかったなと純粋に思っています」

◇

全ては鋳造業界の未来のため、金属を溶かすほどのアツい情熱で、これからも挑戦は続きます。

(2026年6月15日放送「news every.」より)