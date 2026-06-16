◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

初戦で強豪オランダと引き分け、貴重な勝ち点1をつかんだ日本。サッカー元日本代表の鈴木啓太さんが、これに導いた森保一監督の采配について語りました。

「0-0」で折り返したこの試合。後半には試合が動き「1-2」と1点ビハインドで迎えた後半43分に、日本の同点ゴールが生まれました。これは途中出場となった伊東純也選手のコーナーキックに、これまた途中出場の小川航基選手が頭を合わせたもの。ボールは鎌田大地選手の頭に当たり、軽く軌道を変えながらゴールに飛び込みました。

これらの場面について鈴木さんは「采配が当たりました」とコメント。森保監督は交代枠を最大限に使いながら選手の入れ替えを行っており、「オランダ相手に対して、90分間でどのように試合を進めるのか。これはベストメンバーを組むことも当然なのですが、どうやってポイントをとって勝ちに行くのかが大事。90分トータルのマネジメントでこの選手たちを上手く使ったということですね」とたたえます。さらに「森保監督がずっといろんなプランを立ててやった結果、この中で勝ち点1を取れた」と、その采配のすえチーム全員で掴み取った勝利であるとしました。

この交代タイミングといえば、伊東選手を投入した直後、試合はハイドレーションブレイクに突入。森保監督も試合後「交代タイミングがどうだったかなっていうところは、レフェリーのホイッスルが鳴ったときに私自身も感じました」と吐露しながら、「(ブレイクを)待たずに、今だというタイミングがいいかなということで交代をしました」と語りました。

(6月15日放送 日本テレビ「news every.」を再編集)