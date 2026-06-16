サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は、１次リーグＦ組のオランダ戦（１４日、ダラス）から一夜明けた１５日、先発組が米テネシー州ナッシュビルの宿舎と近郊の練習施設に別れてリカバリー調整を行った。オランダ戦で左膝付近を痛めて負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝は、練習施設に姿を見せなかった。

ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）ら先発組は、練習施設に置かれたテーブルを用い、卓球とサッカーを組み合わせた「テックボール」を楽しむ様子が見られた。一方で、途中出場組と出場機会がなかった１５人は、この日非公開で行われるＵ−１９日本代表との練習試合に備えてウォーミングアップ。ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が「やれ！止まんな！」と声を出すなど、ピリッとした雰囲気だった。

久保はオランダ戦の後半２６分、ドゥムフリスの激しいチャージを受けて接触すると、左脚をおさえて倒れ込んだ。自力で立ち上がったものの、レフェリーに促されてピッチ外に移動。芝を強く踏む動作や軽いダッシュなどをして状態を確認したが、自らベンチにバツ印を送り、座り込んだ。

ＭＦ中村敬斗のゴールをアシストするなど攻守で抜群の存在感を発揮していた。状況を聞かれた森保監督は「まだメディカルから詳細な報告は聞いていないが、軽症であることを願っている」と語った。

久保は後半４４分の同点ゴール後には、ヘディングシュートで得点をアシストした小川の元へ、右足を軸にして、左足を浮かせるように駆け寄った。日本協会は「スムーズに歩ける状態ではない」として取材対応には応じず。試合後は車いすで引き揚げたが、自力歩行でスタジアムのスタンドに上がるシーンも見られた。

練習拠点を置くナッシュビルに戻った際には、左膝をかばうように右足だけでバスの段差を降りたが、自力で歩いて宿舎に入っていた。