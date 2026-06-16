くっきー！らが元アイドルのメイクに衝撃。「ライオン・キング終わりか？」とツッコミを入れた。

【映像】「ライオン・キング終わりか？」元アイドルの衝撃メイク

6日15日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#7が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回は池田が器用さをアピールするためにマジックショーを披露。A箱からB箱に人が移動する“イリュージョン”を起こすという。

箱の中に入るため登場したのは、ザコシとくっきー！のYouTube『シュシュっとごくろうさん』でメンバーと顔なじみの元アイドル「漫飛騨P」。くっきー！らはバッチリメイクの漫飛騨Pが登場すると「なんやお前…ライオン・キング終わりか？鼻筋えらい真っ白になってるけど」とツッコミ。ケムリも「シンバの鼻筋じゃないっすよ」と盛り上がった。