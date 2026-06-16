「いまだに耳が聞こえなくなっちゃう」まちゃまちゃ、ブレイク時の過酷なロケを激白 マネージャーとの関係でストレスも
『エンタの神様』で売れっ子芸人の仲間入りを果たした陰に…
お笑い芸人・まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。ブレイク時の過酷なロケを明かした。
【動画】「いまだに耳が聞こえなくなっちゃう」過酷ロケの後遺症を明かしたまちゃまちゃ
日本テレビ系のバラエティー番組『エンタの神様』で売れっ子芸人の仲間入りを果たしたまちゃまちゃだが、その陰で「信じられないストレス」を抱えていたという。その一番の原因は当時のマネージャーとの関係にあったといい、「請求書を渡さないとか、もちろん現場にも来ない。仕事内容が分からないまま（現場に）行く」こともあったと不満を吐露。
さらに、ブレイク芸人として多忙な中での過酷なロケについても言及。「寝ないで地方の海に行って、素潜りをしなきゃいけない。でも、できないんです、私」と振り返り、「水中カメラマンさんのことを好きになりかけましたね。だって命かかってるので」「そういうのにも（マネージャーは）現場についてくるわけでもない。本当にそれが最初に『嫌だなぁ、つらいなぁ』と思った。それで耳もやっちゃってます」「いまだにストレスで聞こえなくなっちゃう」と、当時の無理な仕事が現在も体に影響を及ぼしていることを明かした。
お笑い芸人・まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。ブレイク時の過酷なロケを明かした。
【動画】「いまだに耳が聞こえなくなっちゃう」過酷ロケの後遺症を明かしたまちゃまちゃ
日本テレビ系のバラエティー番組『エンタの神様』で売れっ子芸人の仲間入りを果たしたまちゃまちゃだが、その陰で「信じられないストレス」を抱えていたという。その一番の原因は当時のマネージャーとの関係にあったといい、「請求書を渡さないとか、もちろん現場にも来ない。仕事内容が分からないまま（現場に）行く」こともあったと不満を吐露。