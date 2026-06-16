オランダと2-2ドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。激闘後、日本サポーターがいた客席の光景に、海外の超大物も感嘆の声が漏れた。

日本は今大会の初戦として強豪オランダと激突。2度リードを許す苦しい展開ながら、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。

貴重な勝ち点1を得たこの試合後、日本サポーターがごみ拾いする姿が目撃された。青のビニール袋を手に、紙コップを中へ。ゴミの後始末は今大会でも健在だった。

このシーンに反応したのが、イングランド代表としてW杯に3大会連続出場したリオ・ファーディナンド氏だった。自身のXでFIFA公式の動画を添え、「日本のファンに感謝だ！ リスペクトするよ」とつづっていた。FIFAも「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と記し称賛していた。

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦。サポーターの振る舞いにも注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）