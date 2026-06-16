北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合を中継したNHKで思わぬ2人が「兄弟かなってくらい雰囲気似てる」と話題を呼んだ。

激闘の試合を中継したNHK。試合前、スタジアムのピッチから登場したのは解説者の柿谷曜一朗氏と林陵平氏だった。柿谷氏は実際にセンターサークルに立ちピッチの状態をレポートし、林氏は精通する海外サッカーの知識をもとにオランダの選手の特徴を伝えた。最後は2人並んで日本代表にエール。この時にX上でにわかに指摘されたのが、両者の雰囲気だ。

早朝4時台から「林さんと柿谷が兄弟かなってくらい雰囲気似てる」「柿谷と林、なんか似てるな」「やっぱ、柿谷さんと林さん結構似てない？(笑)」「林陵平と柿谷なんか雰囲気似てるよね髪質かな」「林さんと柿谷曜一朗似てて草」などの声が続々。顔立ちというより髪型を含めた雰囲気は確かになんとなく似ている。こんな声が出るのもW杯の注目度ゆえだろう。

語録を連発した本田圭佑とともに日本の激闘を伝えた2人。「柿谷曜一朗さんと林陵平さんの解説は細かく的確でいい」「柿谷さんのマジモードの的確なピッチサイドレポートと解説が素晴らしい！ 頭の回転の速さ！ そして言わずもがな林陵平さん」「柿谷さんと林さんの解説とインタビューが思った以上に落ち着いていて聞きやすくて安心感」と解説も好評だった。



（THE ANSWER編集部）