陸上アジア大会内定選手記者会見

日本陸連は15日、今秋の名古屋アジア大会の代表86人を発表した。同市内で行われた会見には、男子100メートルの多田修平（住友電工）、女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）ら8人が登壇。4年に1度のアジアの祭典に向け、それぞれが思いや目標を語った。

日本選手権で5年ぶり2度目の優勝を果たした多田は「日本選手権は混戦で、誰が代表になるか分からない中、切符を勝ち取ることができた。その皆さんの思いも背負って優勝できるように」と気持ちを入れ直した。注目の男子400メートルリレーでも起用が見込まれる。「世界を見据えたレース展開を、アジアでもやっていきたい」と日本記録37秒43の更新を目指す。

東京開催だった25年世界選手権代表の中島は、アジア大会は初選出となる。日本選手権では予選、準決勝、決勝とも12秒77と好タイムを並べて、初優勝した。

「昨年同様、自国開催の大きな大会に、競技者として立ち会えることが本当に幸せ。私自身は30歳になって、初めてアジア大会に出場する。いくつになっても、挑戦できるということを、自分自身の走りで、皆さんに伝えることができたらいいなと思っています」。結果を出すのはもちろん、それ以上に人の心を震わせるような走りを目指す。

日本選手権で衝撃の走りを見せた17歳は、アジアの舞台でも頂点を見据える。男子400メートル障害の後藤大樹（洛南高2年）は、予選で高校記録の48秒31をマークすると、決勝では日本歴代4位の48秒09で初優勝。2日連続で記録を塗り替え、一躍注目を集めた。

「やるからには一番上を目指して、皆さんをビックリさせられるように。自分自身も楽しめたらいい」と意気込んだ。日本選手権予選後には、洛南高の柴田監督から“特上ウナギ”をおごってもらった。歴史的快走を見せた決勝後も、ご褒美を期待していたが、恩師はすぐに帰ってしまったという。快挙の裏にあった微笑ましいエピソードを明かし、会場を笑いに包んだ。

村竹「優勝とアジア記録の更新を」 廣中璃梨佳は故障からの完全復活へ

前年の世界選手権で5位入賞し、代表内定を決めていた男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）は、自己ベスト12秒92。「今からすごく楽しみ。優勝とアジア記録（12秒88）の更新を目指したい」と24歳は決意を示した。

男子1万メートル代表・鈴木芽吹は、トヨタ自動車の所属だけに、名古屋の大舞台に特別な思いを抱く。「優勝だけを目指して頑張りたい。ここまで練習は順調。レースで1つ1つ結果を出していきたい」。まずは今夏に5000メートルの日本記録更新を目標に掲げ、スピード強化を結果につなげる。

女子1万メートル代表・廣中璃梨佳（ユニクロ）は故障からの完全復活を目指す。25年世界選手権では6位入賞した。「あと約3か月、できることをやって、アジア大会優勝の目標に向けて1歩ずつ前進していきたい」と懸命に調子を上げていく。

男子ハーフマラソン競歩の山西利和（愛知製鋼）はリベンジに燃える。18年ジャカルタ・アジア大会は20キロ競歩で銀メダルだっただけに「今度こそ金メダルをとる。自分の可能性を信じて、もう少し頑張ります」と語った。

男子走り高跳び代表・赤松諒一（SEIBU PRINCE）は“東海圏”での戦いに燃える。パリ五輪で5位入賞の実績を持つなど世界大会で安定した結果を残す31歳は、岐阜出身。「地元が近い名古屋での開催。みなさんの応援を力に変えて、優勝を目指して頑張っていければ」と飛躍を誓った。

会見では試合前のルーティンも話題となり、選手たちはそれぞれの調整法や心構えを披露した。

山崎一彦強化委員長は「中国がかなりの強敵になるが、アジアのナンバーワンを目指す」と力を込めた。



（THE ANSWER編集部・上田 悠太 / Yuta Ueda）