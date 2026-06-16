北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は15日（日本時間16日）、グループGの初戦が行われ、シアトル・スタジアムではベルギーとエジプトが対戦。1-1で引き分けた。先制されたベルギーだが、相手のオウンゴールで同点に。途中出場からいきなり、大仕事を成し遂げた190cm巨漢男に驚きの声が広がった。

電光石火の活躍だった。前半20分にエジプトが先制して迎えた後半21分、ベルギーは勝負に出た。交代カードとして登場したのは33歳のルカク。およそ20秒後だった。右サイドからのクロスにゴール前で反応。猛然と突っ込んだ勢いで相手のOGを誘い、貴重な同点ゴールをもたらした。

試合は1-1のドローで終了。OGとはいえ途中出場から即、活躍したルカクに早朝5時から観戦した日本ファンから驚きの声が広がり、X上では「やっぱルカクは脅威的」「ルカクの存在感まじで凄い」「マジで声出して笑った」「ルカクまだまだ現役だな」「33の風貌ではない」との反応が寄せられた。

ベルギーと言えば、2018年ロシア大会のベスト16で日本が逆転負けを食らった相手。その試合でも脅威を示したルカクを見たファンからは「ルカク見る度に嫌な記憶が…」「さすが2018年大会で日本を苦しめたストライカーだわ」との声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）