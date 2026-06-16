ダラスでオランダ戦観戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が現地で観戦。Xに投稿した2ショット写真が話題になっている。

日本は今大会の初戦として強豪オランダと激突。2度リードを許す苦しい展開ながら、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。

貴重な勝ち点1を得たこの試合、現地で観戦したのは井口だった。DAZNの企画で渡米。メディア用のビブスを着用してピッチレベルにも入った。

井口は自身のXを更新。「南野選手から、『写真撮りましょう！』って言ってくれたー！！！いくらなんでもかっこ良すぎる！！！！」。代表からは外れたものの、メンターとして合流している31歳・南野拓実との2ショットを公開すると、ファンの視線が集中した。

「ああやっぱり南野選手 何もかもがカッコいいなあ」

「すげー！」

「目が光っている！ 嬉しいですね！！」

「これはうれしい！！！ 流石井口さん！」

日本は20日（日本時間21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）