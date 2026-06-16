スンスンコラボだってーーッッ！！幸【セブン-イレブン】可愛いパケの「新商品」に注目

「パペットスンスン」とのコラボキャンペーンが【セブン-イレブン】で開催中！ スンスン仕様になった可愛いパッケージが目を引く「新商品」が、数多く登場しています。今回はその中から、スイーツ & おまけ付きのお菓子をご紹介。中には数量限定品もあるので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

メロンパン好きにおすすめしたい一品

スンスンの見上げているような姿がとってもキュートなパッケージ。緑を基調とした格子柄がデザインされた袋には、「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」が入っています。シュー生地にはメロンカスタードホイップを注入しており、まろやかな味わいと、メロンの芳醇な香りが楽しめそう。

チョコ × バナナを合わせた洋風仕立て

スンスンとノンノンが仲良く並んでいる可愛らしいパッケージに入った「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」。真っ白な生地で、バナナクリームとチョコクリームをサンドした、洋風仕立てのユニークな一品です。バナナクリームにはチョコフレークを加えており、食感の良さがアクセントとして楽しめます。バナナらしい優しい風味が感じられ、ホッと癒されるかも。

夜のおやつにも選びやすい

生き生きとした表情を見せる、パッケージにプリントされたスンスンがとっても可愛い「スンスンのふわあっ♪ 食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」。スンスンらしい青色の大福生地で、ミルククリームとブルーベリーソースが包まれています。ブルーベリーらしい甘酸っぱさと華やかさが楽しめそうです。カロリーは167kcalと控えめで、ちょっとお腹が空いた夜のおやつにも選びやすいかも。

オリジナルシールがランダムで付いてくる！

数量限定の「森永 パペットスンスン ハイチュウ おまけ付き」にも注目。ドット柄をバックにスンスンがプリントされた可愛らしいパッケージが目印。中の個包装も同じデザインになっています。ソーダ味のハイチュウが味わえるほか、表面がぷくっとしたオリジナルシール付き。全6種類の中からランダムで1枚入っており、開けるまでのドキドキ感も楽しめます。

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writer：S.Hoshino