◆米大リーグ カブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１５日（日本時間１６日午前９時５分開始予定）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「４番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには５勝目を狙って今永昇太投手（３２）が上がる。

誠也は１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３回の２打席目には左前適時打も放っていた。だが、４回裏の右翼の守備で打球を処理した際に右膝を痛めて途中交代。接触プレーなどはなかったが、表情をゆがめてすぐにトレーナーらが駆け寄ってそのまま交代となった。

１４日（同１５日）の敵地・ジャイアンツ戦は「５番・指名打者」でスタメン入りしたことが発表されたが、その後スタメンから外れて欠場。だが、欠場は１試合のみで本拠地に戻って２試合ぶりにスタメンに戻った。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で負傷して約１か月間離脱した箇所と同じ右膝の故障だったが、大事には至らなかったようだ。