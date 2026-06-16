フリーアナウンサーの中田有紀が14日、自身のインスタグラムを更新。空中散歩を楽しむ絶景ショットを公開した。



【写真】下もアミアミ 横もアミアミ ちょっと怖い気もするけど絶景

中田アナがアップしたのは静岡県の三島スカイウォークでの写真。天候に恵まれれば駿河湾と富士山の壮大な景色が望めるスケール感のある吊り橋だ。歩道の中央部は格子状のグレーチングで、左右を見ると少し幅広めの“アミアミ”の状態。高さ70メートルの橋から下をのぞけば、はるか眼下にせせらぎ。投稿した写真は迫力満点の光景の連続だった。



カジュアルなコーデで橋を渡りながら手を振る姿を添えた中田アナだが、当日は青い空も見えてはいるものの、空には雲が広がっている。「歩行者専用として日本一長い全長400mの吊り橋だそうです 富士山は雲に隠れて見えなかったけど駿河湾を一望できて景色は最高でした」と振り返った。



吊り橋だけでなく、アミューズメントも充実している。自然共生型アウトドアパークも併設されており、「渡り終えた先にアスレチックがあり、子供には付き添いが必要ですから私も頑張ることになり 日頃鍛えていないので全然体力ありません。 疲れた～～と何度言ったことか…」とつづった。



また、ロングジップスライドにも挑戦したそうで「これは楽しかった！ 往復できるので満足感もあります」と爽やかな空気をたっぷり浴びた様子。「ソフトクリームや小動物との触れ合い、撮り忘れたけどみしまコロッケなど、三島を満喫しました」と報告した。



「すごい景色」「眺め、素晴らしかったみたいですネ」「最高、素敵な景色」など届いたコメントからも、フォロワーにも自然あふれる現地の様子が伝わったよう。ほかにも「ママと一緒にアスレチック楽しめるようになったんね～」と成長を喜ぶ声も寄せられていた。



中田アナは1973年生まれ、東京都出身。日大芸術学部放送学科を卒業し、97年に青森放送に入社。2001年に退社し、フリーに転向した。15年に4歳下のロックバンド・ASIAN KUNG―FU GENERATIONの山田貴洋との結婚と妊娠を公表。16年4月のブログで「無事に女の子を出産しました」と伝えている。



（よろず～ニュース編集部）