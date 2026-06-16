日本と同じF組のスウェーデンが強い。

駒野友一〈後編〉PK失敗の苦しみを知る男が断言「PKは運ではない」森保ジャパン8強突破への心構え

日本時間15日、チュニジア相手に、1点リードの前半30分にFWイサク（26=リバプール）、後半14分にFWヨケレス（28=アーセナル）がゴール。5-1で快勝し、勝ち点1の日本、オランダをかわしてF組首位に立った。

スウェーデンは欧州予選B組でまさかの最下位。欧州ネーションズリーグの成績による「救済措置」からプレーオフを制し、ギリギリで本大会に乗り込んだが、もともとベスト4以上4度を誇る強豪だ。

元ワールドサッカーグラフィック編集長でDAZNの解説者としてフランスリーグなどを担当する中山淳氏がこう言う。

「スウェーデンはイングランド・プレミアリーグの名門でプレーする2人を中心に、タレントが豊富。昨年12月にケガをしたイサクが本大会に間に合い、ヨケレスとの2トップを生かすサッカーで攻撃力が高い。24日の1次リーグ第3戦で対戦する森保ジャパンにとって脅威になるのは間違いありません」

イサクは昨夏に英史上最高の移籍金となる約249億円でニューカッスルからリバプール入り。ヨケレスは同125億円でスポルティングからアーセナル入りし、公式戦21得点で22季ぶりとなるプレミアリーグ優勝と欧州チャンピオンズリーグ準優勝に貢献した。

一方、大敗を喫したチュニジア・サッカー連盟は15日、日本時間21日に日本が対戦する同国代表のサブリ・ラムシ監督（54）を解任したと発表した。W杯1次リーグの残り2試合はテクニカルディレクターのモンデール・ケバイエル氏が暫定監督を務める予定だという。前出の中山氏が続ける。

「これまでラムシ監督の戦術などを分析してきた日本にとって、監督交代でぶっつけ本番のような状態になります。内紛があったという報道もありましたが、監督が代わるとチームがまとまることがある。もともと戦闘能力の高い選手が多く、アフリカ予選10試合で無敗、無失点と守備力も高い。前回大会は1次リーグで最終的に決勝に進むフランスに1−0で勝利。4年前のキリンカップで日本は0−3で敗れている。侮れません。F組は日本、オランダ、スウェーデンの三つ巴の様相。3戦目のスウェーデンが確実に勝ち点を計算できる相手ではない以上、是が非でもチュニジア戦で勝ち点3が欲しいところです」

森保ジャパンは第2戦がポイントになりそうだ。

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